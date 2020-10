Mit der Entscheidung, den Verkauf von Plastiktüten an den Kassen einzustellen, wird Carrefour Belgien helfen, seinen eigenen Verbrauch an Plastik zu reduzieren sowie jene seiner Kunden um mehr als 700 Tonnen. Das Beenden von Einwegplastiktüten an all seinen Kassen ist ein weiteres von Carrefour Belgiens Handlungsengagements, um gegen Plastik vorzugehen. Foto © Carrefour Belgien...

Den vollständigen Artikel lesen ...