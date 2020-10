Ende Mai informierte Bobst, dass das Unternehmen im Jahr 2021 nicht an der drupa und anderen Fachmessen teilnehmen wird. Jean-Pascal Bobst, CEO der Bobst Group, erläutert in diesem Interview die Gründe für die Absage und erklärt, wie künftige Veranstaltungsformate des Unternehmens aussehen werden und welche Trends er aktuell im Verpackungsmarkt sieht. Warum hat sich Bobst gegen eine Teilnahme an der drupa 2021 entschieden? Jean-Pascal Bobst: Bobst hat seit 1951 an jeder drupa teilgenommen und ist den Themen "Druck und Papier" seit jeher verpflichtet. Aber unsere Welt unterliegt einem permanenten ...

