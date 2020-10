DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CORONA - Die Bundesregierung dringt auf drastische Einschränkungen in Deutschland für den gesamten November, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Wie aus einem den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegenden Entwurf für die Beschlussvorlage der Telefonkonferenz von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten an diesem Mittwoch hervorgeht, sollen vom 4. November an befristet bis Ende November die Bürger angehalten werden, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes "auf ein absolutes Minimum zu beschränken". Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit sei daher nur mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestattet. Dies gelte verbindlich, Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen würden entsprechend sanktioniert. (Funke Mediengruppe)

AUTOMOBILBRANCHE - Ähnlich wie der Maschinenbau mit der Industrie 4.0 soll nun auch der Mobilitätssektor mit Big Data die Zukunft erobern. Einen entsprechenden Plan will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) den Chefs der Automobilkonzerne und der Zulieferer sowie Vertretern von IG Metall und Wissenschaft vorlegen. Das Treffen ist für den 17. November terminiert. Auch das geplante Gesetz zum autonomen Fahren will die Runde im Kanzleramt beraten. Der Big-Data-Plan sieht vor, dass die Akademie für Technikwissenschaften (Acatech) eine GmbH oder eine gemeinnützige GmbH gründet, die den "Datenraum Mobilität" betreut. Die nötige Technologie soll die International Data Spaces Association (IDSA) liefern. Dieser Verein betreut einen Datenraum, den Fraunhofer-Institute entwickelt haben und der bereits für die Industrie 4.0 genutzt wird. Der Bund stellt für das Projekt 18 Millionen Euro bereit, geleitet werden soll es von Acatech-Präsident Karl-Heinz Streibich persönlich. (Handelsblatt)

STEUERN - Die von der großen Koalition beschlossenen Steuererleichterungen fallen im nächsten Jahr um 1,2 Milliarden Euro üppiger aus als notwendig. Das geht aus einem Brief von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) an seine Kabinettskollegen hervor. Darin heißt es, die Koalition habe den gesetzlich vorgeschriebenen Inflationsausgleich "deutlich überkompensiert". Scholz bezieht sich konkret auf den Ausgleich bei der sogenannten kalten Progression. Der Ausgleich ist nötig, um zu verhindern, dass sich Arbeitnehmer bei Gehaltserhöhungen trotzdem weniger leisten können. Scholz hatte die steuerlichen Erleichterungen bereits im Sommer berechnen und beschließen lassen; inzwischen ist klar, dass die Inflation deutlich geringer ausfällt. Die große Koalition will dennoch an den beschlossenen Steuererleichterungen festhalten. "Diese 1,2 Milliarden Euro Entlastung belassen wir den Bürgern trotzdem zusätzlich", sagte Antje Tillmann, Finanzexpertin der Unionsfraktion. Die Entlastungen sollen am Donnerstag im Bundestag verabschiedet werden. Zugleich will die Koalition den Grundfreibetrag, den Kinderfreibetrag und das Kindergeld in zwei Schritten bis 2022 anheben. (Süddeutsche Zeitung)

STEUERN - Ökonomen und Verbraucherschützer haben sich dagegen gewandt, angesichts der sich täglich verschärfenden Corona-Lage die Senkung der Mehrwertsteuer über das Jahresende hinaus zu verlängern. "Die Mehrwertsteuersenkung sollte gegen Ende des Jahres auslaufen. Sie ist fiskalisch teuer und nicht zielgenau", sagte der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest. "Sie hilft am meisten Branchen mit hohen Umsätzen, also den Krisengewinnern." Außerdem sei es nicht nötig, den generellen Konsum staatlich anzuregen. "Die privaten Haushalte haben in der Pandemie viel Geld gespart, sie können und sollen es aber nicht für 'sozialen' Konsum ausgeben, bei dem Ansteckungsgefahr besteht", sagte Fuest. Und die sonstigen Konsumausgaben seien hoch genug. Auch Deutschlands oberster Verbrauchschützer Klaus Müller fordert ein Ende der Mehrwertsteuer-Senkung. (Handelsblatt)

BANKEN - Die Banken im Euroraum werden bei der Vergabe von Krediten an Firmen vorsichtiger. Das zeigt die vierteljährliche Kreditumfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) für das dritte Quartal. Demnach gaben im Saldo 19 Prozent der befragten Banken in der Eurozone an, zwischen Juli und September ihre Bedingungen für Kredite an Unternehmen gestrafft zu haben. Ebenso viele erwarten, dass die Kreditstandards für Unternehmen im vierten Quartal nochmals verschärft werden. Der Befund aus dem sogenannten Bank Lending Survey dürfte den Handlungsdruck auf die Euro-Hüter vor dem morgigen Zinsentscheid erhöhen. Zwar ziehen die Banken die Kreditzügel bislang nicht so stark an wie in früheren Krisen. Dessen ungeachtet rechnen Beobachter mit Signalen für weitere Hilfen oder bereits mit konkreten Schritten. Als eine Option gilt, dass die EZB die schon jetzt sehr viel großzügigeren Konditionen für spezielle Refinanzierungsgeschäfte noch vorteilhafter gestaltet. (Börsen-Zeitung)

VERANSTALTER - Angesichts der Diskussion um einen neuerlichen Lockdown hat die SPD der notleidenden Veranstaltungsbranche Hilfen in Aussicht gestellt. "Wie sehr viele andere wünschen auch wir uns, dass Konzerte und Veranstaltungen wieder stattfinden können. Musik und Events bringen einfach Freude, die wir alle gerade in diesen anstrengenden Zeiten so nötig hätten. Aber die neue Dynamik der Corona-Infektionszahlen lässt das vorerst nur begrenzt zu", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Parteichefin Saskia Esken und Generalsekretär Lars Klingbeil. (Redaktionsnetzwerk Deutschland).

HOMEOFFICE - Laut einer Studie lohnt es sich für viele Unternehmen, Arbeitsplätze dauerhaft ins Homeoffice zu verlagern und im Gegenzug die benötigte Bürofläche zu verkleinern. Die Experten der Beratungsgesellschaft PwC haben die Auswirkungen eines solchen Schritts durchkalkuliert. "Wir waren überrascht, wie oft sich in unserer Modellrechnung tatsächlich Einsparungen zeigten", erklärt PwC-Immobilienexpertin Rita Marie Roland. Je nach Szenario können sich die nötigen Anfangsinvestitionen bereits bei 8 Prozent eingesparter Fläche rechnen. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2020 01:25 ET (05:25 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.