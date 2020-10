Das amerikanische Gasunternehmen The Williams Companies Inc. (ISIN: US9694571004, NYSE: WMB) zahlt seinen Aktionären am 28. Dezember 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 40 US-Cents aus (Record date ist der 11. Dezember 2020). Seit dem Jahr 1974 zahlt der Konzern bereits eine Dividende an die Aktionäre aus. Williams Companies ist 1908 gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in Tulsa, Oklahoma. ...

