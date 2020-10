Der Smartphone-Hersteller Oppo ist vor einigen Monaten in Deutschland gestartet. Was das Unternehmen hierzulande vorhat und wie es sich in dem konsolidierten Markt etablieren will, erklärt uns Johnny Zhang, CEO von Oppo Deutschland. Oppo hatte 2018 angekündigt, den europäischen Markt unsicher machen zu wollen. Nach dem Ausbau der Präsenzen in Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz hat der Hersteller im Februar 2020 schließlich seinen Deutschlandstart vollführt. Was der Hersteller in Deutschland vorhat, wie er Marktanteile für sich erobern will und was die eigenen Geräte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...