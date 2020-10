DJ Major Precious Metals Corp.: Mega-Akquise abgeschlossen - 40 Mio. Unzen Gold- und Palladium Projekt wechselt den Besitzer - Neubewertung erwartet!

DGAP-Media / 2020-10-28 / 08:15 Major Precious Metals [1] WKN A2P7L3 [1] *Mega-Akquise abgeschlossen - 40 Mio. Unzen Gold- und Palladium Projekt wechselt den Besitzer - Neubewertung erwartet!* Unser Top-Pick im GoldsektorMajor Precious Metals (WKN A2P7L3) [1] vermeldete soeben, eine bedeutende News auf die viele Anleger bereits gewartet haben. Das Unternehmen hat ihre zuvor angekündigte Akquisition (die "*Akquisition*") einer hundertprozentigen Beteiligung an dem gigantische Skaergaard Edelmetallprojekt in Grönland (insgesamt ca. 40 Mio. Unzen Gold und Palladium - auf Grundlage der historischen Schätzung) gemäß einem endgültigen Kaufvertrag mit Platina Resources Ltd. (der "*Verkäufer*") über ein Treuhandkonto abgeschlossen. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für Major Precious Metals (WKN A2P7L3) [1] , als junges Unternehmen solch eine Weltklasse Lagerstätte zu erwerben. Welche gleichzeitig mit zu den größten Gold- und Palladium Projekten der Welt gehört. *Aktuell wird unser Top-Pick mit gerade einmal 23 Mio. EUR bewertet (insgesamt ca. 40 Mio. Unzen Gold und Palladium - auf Grundlage der historischen Schätzung), dies sind weniger als 1 EUR pro Unzen Gold- und Palladium im Boden. Einen günstigeren Gold-Pick werden sie branchenweit höchstwahrscheinlich nicht finden. Überflieger *TERANGA GOLD (WKN A2DRE1) [2] *bezahlte für die Übernahme des Massawa-Goldprojektes* *von Barrick Gold 70 EUR je Unze.* Das Unternehmen arbeitet weiterhin mit Hochdruck an der Fertigstellung einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung, die die Grundlage für eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA, Preliminary Economic Assessment) der Skaergaard-Liegenschaft bilden wird. Unserer Ansicht nach, könnte der aktuelle Zeitpunkt nicht besser sein, sich eine Position des Unternehmens zu sichern. Die Canadian Securities Exchange (die "*Börse*") überprüft aktiv die Akquisition des Unternehmens und hat zugestimmt, dass das Unternehmen die Akquisition über ein Treuhandkonto abschließt (der "*Treuhand-Abschluss*"). Die Börse hat bereits die Zustimmung der Aktionäre für die Transaktion erhalten, und das Unternehmen erwartet in Kürze die endgültige Genehmigung. *Aktie massiv unterbewertet - vergleichbare Projekte deutlich höher bewertet!* *Aufgrund der derzeit niedrigen Bewertung von lediglich 23 Mio. EUR, wird *Major Precious Metals (WKN A2P7L3) [1] *mit weniger als 1,00 EUR pro Unze Gold bzw. Palladium bewertet. Vergleichbare Multi Millionen Unzen Projekte wie *Novagold Resources (WKN 905542) [3]*, *Seabridge Gold (WKN 541875) [4]*, *Northern Dynasty Minerals (WKN 906169) [5] *sind aktuell im Durchschnitt mit mehr als 26 EUR pro Unze Gold bewertet. Novagold sogar mit fast 130 EUR pro Unze Gold im Boden, wird derzeit mit gigantischen 2,5 Mrd. EUR bewertet bei 40 Mio. Unzen Gold im Boden und einer 50/50 Partnerschaft mit *Barrick Gold (WKN 870450) [6]*. Dies würde für unseren Top-Pick *Major Precious Metals (WKN A2P7L3) [1] *welcher 100% am gigantischen Skaergaard Gold und Palladium Projekt hält, (insgesamt ca. 40 Mio. Unzen Gold und Palladium - auf Grundlage der historische Schätzung) ebenfalls eine Bewertung von 2,5 Mrd. Dollar bedeuten - die gegenwärtige Bewertung unseres Top-Pick liegt bei nur 26 Mio. EUR. Rechnen Sie selbst, welches gigantische Kurspotenzial hier verborgen ist.* *Unabhängiger Geologe bestätigt Bohrkernproben! * Kürzlich vermeldete das Unternehmen, dass ein unabhängiger Geologe von SLR Consulting (Bergbau-Ingenieursgesellschaft) eine Ortsbesichtigung auf dem gigantischen Gold und Palladiumprojekt (insgesamt ca. 40 Mio. Unzen Gold und Palladium - auf Grundlage der historischen Schätzung) erfolgreich abgeschlossen hat. Als Teil seiner Ortsbesichtigung überprüfte Herr Lunnon (unabhängiger Geologe) auch die Bohrkerne aus dem Bohrprogramm der Platina Resources Ltd. ("Platina"- Vorbesitzer) im Jahr 2011, die in einer sicheren Lagerhalle in Reykjavik, Island, aufbewahrt werden und wählte stichprobenartig 3 m lange halbierte Bohrkernproben als unabhängige Kontrollproben aus. Die Analyseergebnisse der Kontrollproben zeigen, dass die Gold-, Palladium- und Platingehalte mit den historischen Analysewerten aus dem Platina-Bohrprogramm 2011 in Einklang stehen. Dies sind hervorragende Neuigkeiten von Major Precious Metals (WKN A2P7L3) [1], denn die Bestätigung der Analyseergebnisse aus den Bohrkernproben, macht es unserer Ansicht nach sehr wahrscheinlich, dass die 40 Mio. Unzen Gold und Palladium, welche von einer historische Schätzung aus 2005 stammen, in der bald vorliegenden aktualisierten Ressourcenschätzung (nach NI 43-101) bestätigt werden könnten. Als Teil der nächsten Arbeitsphase plant RPA, die verbleibenden halbierten Bohrkernproben aus dem Bohrprogramm der Platina Resources Ltd. im Jahr 2011, die in Reykjavik, Island, eingelagert sind, im Rahmen ihrer unabhängigen Datenverifizierungs- und Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren (QAQC, Quality Assurance and Quality Control) für die bevorstehende Mineralressourcenschätzung der Skaergaard-Lagerstätte zu prüfen. / *Grönlands Regierung erteilt Genehmigung für Übernahme von gigantischem 40 Mio. Unzen Gold- und Palladiumprojekt* Eine der bedeutendsten Projekt Akquisen des Goldsektor im Jahr 2020 ebnet. Die grönländische Regierung hat die Übertragung der gigantischen Skaergaard-Explorationslizenzen (EL 2007/01 und EL 2012/25) auf Major Precious Metals (WKN A2P7L3) [1] genehmigt. Somit ist der Weg zur Entwicklung eines der weltweit größten Gold- und Palladium Projekten frei, welches über eine historische Schätzung aus dem Jahr 2005 verfügt mit *gigantischen 10,3 Mio. Unzen Gold, 29,8 Mio. Unzen Palladium und 1,95 Mio. Unzen Platin*. Damals lag der durchschnittliche Goldpreis bei *444 USD pro Unze, heute notiert der Goldpreis mehr als 4-Mal so hoch! Der gegenwärtige Metallwert der Bodenschätze auf Grundlage dieser historischen Schätzung liegt aktuell bei ca. 70 Mrd. EUR, unser Top-Pick wird derzeit lediglich mit 50 Mio. EUR an der Börse bewertet - wir erwarten eine deutliche Neubewertung!* Der Abschluss der Skaergaard-Akquisition unterliegt nur noch der Genehmigung der Canadian Securities Exchange ("CSE") und das Unternehmen arbeitet sorgfältig daran, diesen Prozess zu beschleunigen. Major Precious Metals arbeitet weiterhin mit RPA zusammen, um die nächste Entwicklungsstufe zu erreichen, einschließlich einer Mineralressourcenschätzung, die die Grundlage für eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA, Preliminary Economic Assessment) der Skaergaard-Liegenschaft bilden wird. *Aktualisierte Ressourcenschätzung bis Oktober - Perfekter Einstiegszeitpunkt für Investoren!* Wie das Unternehmen kürzlich bekannt gibt, wurden mit der RPA Inc. ausgewiesene Spezialisten auf dem Gebiet der Geologie-, Bergbau- und Metallurgie mit über 35 Jahren Erfahrung engagiert. Diese sollen eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung nach NI 43-101 sowie eine wirtschaftliche Erstbewertung ("PEA", Preliminary Economic Assessment) auf der Grundlage der aktualisierten Schätzung erstellen. Bereits Ende Oktober solle die aktualisierte Mineralressourcenschätzung fertiggestellt sein. Hierfür wird ein RPA Team bestehend aus Geologen und Bergbauingenieuren das Skaergaard Projekt vor Ort besichtigen. Des Weiteren werden historische Bohrkernproben untersucht, unter anderem auch auf Titan, Vanadium und Gallium sowie andere Elemente, um den Wert der vorhandenen Ressource weiter erhöhen zu können. Diese Daten dienen dann auch als Grundlage für die wirtschaftliche Erstbewertung ("PEA", Preliminary Economic Assessment), die wir im Laufe des nächsten Jahres erwarten. Zur Verdeutlichung eine historische Schätzung aus 2005 erbrachte bereits Ergebnisse von *gigantischen 10,3 Mio. Unzen Gold, 29,8 Mio. Unzen Palladium und 1,95 Mio. Unzen Platin*. Damals lag der durchschnittliche Goldpreis bei *444 USD pro Unze, heute notieren der Goldpreis mehr als 4-Mal so hoch! *Wir sind daher gespannt, wie die aktualisierte Mineralressourcenschätzung ausfallen wird. *Sollten die historischen Daten bestätigt oder sogar übertroffen werden, erwarten wir eine komplette Neubewertung der Aktie!* *Wie sie sehen, arbeitet das Management der *Major Precious Metals (WKN A2P7L3) [1] *unter vollem Einsatz daran dem Skaergaard Projekt die Aufmerksamkeit und den entsprechenden Wert zu geben, dass solch eine Weltklasse Lagerstätte verdient hat. Für Investoren bietet sich jetzt ein erstklassiger Zeitpunkt zum Einstieg, bevor die Ergebnisse der neuen Schätzung vorliegen.* *Nutzen sie daher jetzt diese einmalige Chance!* EUR, wird *Major Precious Metals (WKN A2P7L3) [1] *mit weniger als 2,00 EUR pro Unze Gold bzw. Palladium bewertet. Vergleichbare Multi Millionen Unzen Projekte wie *Novagold Resources (WKN 905542) [3]*, *Seabridge Gold (WKN 541875) [4]*, *Northern Dynasty Minerals (WKN 906169) [5] *sind aktuell im Durchschnitt mit mehr als 26 EUR pro Unze Gold bewertet. Novagold sogar mit fast 130 EUR pro Unze Gold im Boden, wird derzeit mit gigantischen 2,5 Mrd. EUR bewertet bei 40 Mio. Unzen Gold im Boden und einer 50/50 Partnerschaft mit *Barrick Gold (WKN 870450) [6]*. Dies würde für unseren Top-Pick *Major Precious Metals (WKN A2P7L3) [1] *welcher 100% am gigantischen Skaergaard Gold und Palladium Projekt hält, (insgesamt ca. 40 Mio. Unzen Gold und

Palladium - auf Grundlage der historische Schätzung) ebenfalls eine Bewertung von 2,5 Mrd. Dollar bedeuten - die gegenwärtige Bewertung unseres Top-Pick liegt bei nur 50 Mio. EUR. Rechnen Sie selbst, welches gigantische Kurspotenzial hier verborgen ist.* Des Weiteren stellen wir Ihnen Auszüge eines äußerst interessantes Interview mit dem CEO PaulTénière (LINK) [8] zur Verfügung, welches unsere Kollegen von Goldinvest.de kürzlich führten. *GI: Bitte erzählen Sie unserem Publikum von Skaergaard und Ihrer Vision für das Unternehmen. Warum konnte der frühere Eigentümer von Skaergaard den Wert des Projekts für seine Aktionäre nicht erschließen?* PT: Das Skaergaard-Projekt befindet sich in der Region Kangerlussuaq im Osten Grönlands innerhalb der Skaergaard-Intrusion. Hierbei handelt es sich um einen geschichteten mafischen magmatischen Komplex, der schichtförmig PGMs wie Palladium (Pd) und Platin [9] (Pt) sowie Gold- und Eisentitanoxidvererzungen in Verbindung mit Nichtedelmetallsulfiden enthält (PGM-führender Reef-Komplex). Die bevorstehenden metallurgischen Testarbeiten werden auch behilflich sein, festzustellen, ob ein zusätzliches Potenzial in der Lagerstätte durch Nebenprodukte wie Vanadium, Gallium und Titan besteht. Die Skaergaard-Intrusion erstreckt sich ungefähr 7,5 km von Ost nach West und 11 km von Nord nach Süd. Basierend auf dem jüngsten Anstieg der Gold-, Palladium- und Platinpreise werden sich unsere bevorstehenden Arbeiten auf die Verbesserung der Cut-off-Gehalte konzentrieren, die in der aktualisierten Ressourcenschätzung verwendet werden. Ferner konzentrieren sich die Arbeiten auf die Neubewertung der potenziell abbauwürdigen Mächtigkeiten basierend auf jüngsten Bohrungen und metallurgischen Testarbeiten sowie hoffentlich auf die Erhöhung der Ressource in den höheren Ressourcenkategorien. Der Großteil der Intrusion bleibt offen und die Reef-Strukturen versprechen eine möglicherweise hohe Gleichförmigkeit über die Struktur hinweg. Der Vorbesitzer, Platina Resources, hat bei der Weiterentwicklung des Skaergaard-Projekts hervorragende Arbeit geleistet, einschließlich der Investition von mehr als 16 Millionen Dollar in Bohrungen, metallurgische Tests, Ressourcenschätzung und technische Studien seit dem Erwerb des Projekts im Jahr 2006. Dies schließt 68 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 35.000 Metern, eine historische JORC-konforme Ressourcenschätzung, die ich bereits erwähnt habe, und die Durchführung einer Scoping-Studie Ende 2019 ein. Unglücklicherweise für Platina war das Unternehmen an dem Projekt zur falschen Zeit im Zyklus beteiligt, was für Bergbauunternehmen den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten kann. Major Precious Metals verfügt über ausreichend Kapital und ein hochqualifiziertes technisches Team auf der Nordhalbkugel, um das Skaergaard-Projekt in vollem Umfang voranzutreiben. Wir glauben, dass wir ein außergewöhnliches Timing hatten, dieses einzigartige Asset zu übernehmen. Wir glauben auch, dass Platina, die einen erheblichen Teil unseres Unternehmens besitzen wird, durch ihre beachtliche Beteiligung an Major Precious Metals äußerst erfolgreich für ihre Aktionäre sein wird. *GI: Ein historischer Bericht von RPA aus dem Jahr 2005 zeigt 10,3 Millionen Unzen Gold, 29,8 Millionen Unzen Palladium und 1,95 Millionen Unzen Platin auf. Dies wurde zu viel niedrigeren Metallpreisen berechnet. Wo sehen Sie die Ressource mit den Metallpreisen von heute?* PT: Die historische RPA-Schätzung aus dem Jahr 2005 basierte auf 23.000 Bohrmetern und wurde mit einem Durchschnittsgehalt nahe 1 g/t AuEq unter Verwendung der aktuellen Metallpreise durchgeführt, was zu höheren Unzen enthaltenes Metall in der Ressourcenkategorie "geschlussfolgert" führte, verglichen mit der historischen Schätzung, die Platina im Jahr 2013 durchgeführt hat. Nach der RPA-Schätzung wurden weitere Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 12.000 Metern niedergebracht, die das Verständnis potenziell abbauwürdiger Mächtigkeiten innerhalb der Skaergaard-Intrusion verbesserten und auch zu einem leicht erhöhten durchschnittlichen Metallgehalt in den Ressourcenkategorien "geschlussfolgert" und "angezeigt" führten. Die Ressourcentonnagen gingen 2013 aufgrund der Verwendung unterschiedlicher Ressourcenschätzungsmethoden und höherer Durchschnittsgehalte zurück. Basierend auf einer laufenden Überprüfung der historischen Informationen glauben wir, dass die historische Schätzung aus dem Jahr 2013 konservativ gewesen sein könnte und potenziell abbauwürdige Mächtigkeiten innerhalb der Skaergaard-Intrusion im Durchschnitt größer sein könnten als in den verwendeten Annahmen. Darüber hinaus könnte unter den aktuellen Metallpreisbedingungen der durchschnittliche Gehalt näher bei 2,6 g/t AuEq liegen, was in jeder aktualisierten Ressourcenschätzung für das Projekt berücksichtigt werden muss. Obwohl wir uns noch in der Planungsphase für die Anfertigung eines aktualisierten geologischen Modells und Durchführung einer Ressourcenschätzung befinden, kann ich sagen, dass wir den jüngsten Anstieg der Gold- und Palladiumpreise vorwegnehmen und eine Neubewertung der potenziell abbauwürdigen Mächtigkeiten die aktualisierte Ressourcenschätzung für das Skaergaard-Projekt positiv beeinflussen könnte, einschließlich wesentlicher Änderungen des Goldäquivalent-Cut-off-Gehalts. Wir werden uns auch mit einer Reihe von Optimierungsszenarien befassen, die Nebenprodukte aus der Lagerstätte wie z. B. Vanadium, Gallium und Titan einschließen, die möglicherweise die Rentabilität des Projekts in einem Großabbauszenario verbessern könnten, zumindest in bestimmten Teilen der Lagerstätte. *GI: Was sind die nächsten Schritte für Skaergaard, um den Shareholder-Value zu erschließen?* PT: Major Precious Metals beabsichtigt, den Shareholder-Value kurzfristig zu erschließen, indem: (1) eine aktualisierte Ressourcenschätzung und ein NI 43-101 konformer technischer Bericht fertiggestellt werden, (2) eine optimierte Bergbaustudie, weitere metallurgische Tests durchgeführt und die Vorarbeiten an der Skaergaard-Intrusion ausgeführt werden, falls die Feldarbeit in diesem Sommer durchgeführt werden kann, (3) das operativen Teams des Unternehmens erweitert wird, (4) die Planung des Sommerbohrprogramms 2021 für das Projekt vorangetrieben wird, (5) die Aufnahme von zusätzlichem strategischem Kapital erfolgt und (6) die Untersuchung zusätzlicher wachstumssteigernder Assets, die in erstklassigen Gerichtsbarkeiten liegen und hervorragend zum Unternehmen passen fortgesetzt wird. *GI: Basierend auf dem RPA-Bericht wird Major Precious mit 2 Dollar pro Unze Gold/Palladium gehandelt. Was wäre in Ihren Augen eine faire Bewertung?* PT: Ich würde vorschlagen, dass die Überprüfung von Analystenvergleichen am besten ist, um diese Frage zu beantworten. Wir beabsichtigen, unser aktuelles Material für die Aktionäre durch diese Vergleiche in den kommenden Wochen bis zum Abschluss unserer Transaktion zu erweitern. Wir planen, den Wert des Skaergaard-Projekts durch eine aktualisierte Ressourcenschätzung, weitere Desktop- und Bergbaustudien/metallurgische Studien sowie durch eine erhebliche Investition in Infill-Bohrungen signifikant zu steigern. Basierend auf dieser geplanten Arbeit und wenn die aktuellen Bewertungen ähnlicher Projekte in einer Analyse verwendet werden sollten, glauben wir, dass eine Neubewertung für das Unternehmen bevorstehen könnte, die ein Vielfaches dieser Bewertung darstellt. Die vor wenigen Tagen *veröffentlichte Mega-News hat unserer Meinung nach das Potenzial 100 % Kurssteigerung oder mehr an einem Tag zu generieren.* Nach dem Kauf des gigantischen Gold- und Palladiumprojekts hat das Unternehmen über Wochen alte Daten evaluiert, neu bewertet und durchforstet und hat eine gigantische Entdeckung gemacht, die unserer Ansicht nach eine deutliche Neubewertung bedeuten sollte! Das Unternehmen ließ kürzlich eine wahre Bombe an Unternehmensmeldung platzen (LINK) [10]. Unserer Ansicht sogar die News des Jahres im haussierenden Goldsektor - denn nach diesen News handelt es sich hier nun zweifelsohne um eines der größten Goldprojekte weltweit. Das erfahrene Geologenteam von Major Precious Metals (WKN A2P7L3) [1] vermutet, dass zuvor angenommene abbaubare Mächtigkeiten, die in der "historische Schätzung" verwendet wurden, möglicherweise unterschätzt wurden und diese historische Schätzung von gigantischem Ausmaß (LINK), [11] zum Tragen kommen könnte. Nach Schätzung (JORC- australischer Minenstandard) der Vorbesitzer, wurden *bisher 5,7 Mio. Unzen Gold und 8,67 Mio. Unzen Palladium angenommen* (wir berichteten). Nach kanadischem Minenstandard (43-101) wurde in der Vergangenheit diese historische Schätzung von *gigantischen 10,3 Mio. Unzen Gold, 29,8 Mio. Unzen Palladium und 1,95 Mio. Unzen Platin identifiziert.* Dies bedeutet für das in Grönland gelegene Skaergaard Projekt eine gigantische *Neubewertung von unvorstellbarem Ausmaß. Der gegenwärtige Metallwert der Bodenschätze steigt auf Grundlage dieser historischen Schätzung somit von 24 Mrd. EUR auf über 71 Mrd. EUR an.* Noch ist Major Precious Metals (WKN A2P7L3) [1] unserer Meinung nach günstig bewertet, wir sind der Meinung, dass der Kurs aufgrund dieser Sensationsnews

