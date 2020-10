Der Bitcoin hat in den vergangenen Stunden an die kräftige Aufwärtsbewegung der letzten Tage angeknüpft und in der Nacht auf Mittwoch zeitweise die Marke von 13.800 Dollar überwunden. Damit hat er nicht nur ein neues Hoch seit Januar 2018 erreicht, sondern auch die letzte große Hürde im Chart auf dem Weg zum Allzeithoch hinter sich gelassen. Auch wenn der Kurs seitdem wieder etwas zurückgekommen ist, kann sich die kurzfristige Performance mehr als sehen lassen. Mit einem Plus von über vier Prozent ...

