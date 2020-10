In der Coverstory der emobility tec befassen wir uns mit SiC-MOSFETs, diesmal im Einsatz in der DC-Wallbox für die Garage. Wir stellen unterschiedliche Ladekonzepte und Topologien vor und zeigen Lösungen, wie sich die Wallbox aus der heimischen Photovoltaik-Anlage speisen lässt. Auf den folgenden Seiten dreht sich alles um Bauelemente im Elektrofahrzeug, die gern übersehen werden: Thermistoren für die thermische Überwachung des Ladeprozesses, Dünnschichtwiderstände, die das BMS vor Überspannung schützen und wir stellen ein neuartiges nanokristallines Kernmaterial vor, das in EMV-Lösungen zum Einsatz ...

