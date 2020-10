Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt schlecht.Angesichts der verschärften Corona-Krise ist der DAX am Mittwoch erstmals seit Juni wieder unter die Marke von 12.000 Punkten gefallen. Mit 11.848,31 Zählern verzeichnete der Leitindex am Mittwoch zum Start einen Abschlag von 1,78 Prozent.Auch die US-Präsidentschaftswahl in der kommenden Woche und der Brexit schmecken den Anlegern als Unsicherheitsfaktoren nicht. Angesichts rasant steigender Infektionszahlen in ganz Europa stiegen ...

