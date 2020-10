Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Risikoaversion ist aufgrund des Corona-Infektionsgeschehens und möglicher konjunkturschädlicher Einschränkungen erhöht, so die Analysten der Helaba.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe gestern zwar deutlich zugelegt, insgesamt würden sich die Gewinne aber in Anbetracht der seit Tagen vorherrschenden Risk-Off-Stimmung in Grenzen halten. Dies könne mit der Aussicht auf weiter steigende Staatsausgaben und den erhöhten Inflationserwartungen begründet werden. ...

