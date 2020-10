Für den Swiss Market Index trüben sich die Aussichten zunehmend ein. Selbst an der populären 200-Tage-Linie greifen Anleger nicht zu. Nach einer kurzen Verschnaufpause haben beim SMI wieder die Verkäufer das Zepter übernommen. Am Dienstag scheiterte der Index zunächst an der runden 10.000er-Schwelle und rutschte bis zum Schluss auf ein ...

