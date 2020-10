Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch erneut mit starken Verlusten in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX indizierte rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 2,1 Prozent. Auch an anderen europäischen Börsen werden Verluste erwartet.Verunsichert werden die Börsen weiter von der Coronakrise, dem Brexit und den anstehenden US-Wahlen. Wichtige Unternehmensnachrichten ...

