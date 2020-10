NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal und angehobenen Prognosen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Dank der in den vergangenen sechs Monaten vorgenommenen Kostensenkungsmaßnahmen und des starken Barmittelzuflusses (Free Cashflow) sei sehr gut absehbar, dass der Autozulieferer im zweiten Halbjahr wie nun angepeilt eine Ebitda-Marge von mindestens zwölf Prozent erreichen dürfte, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2020 / 20:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2020 / 20:19 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0013176526

VALEO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de