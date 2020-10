DGAP-News: WW Barrierefreies Wohnen GmbH & Co KGaA / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien

BAWOAG schließt größte Akquisition erfolgreich ab



28.10.2020

Das Areal, direkt am Seilersee in Iserlohn, erstreckt sich über 50.000qm.



Die Liegenschaft umfasst aktuell unter anderem:



* Vier Sterne Hotel 2.800qm

* Parkhaus mit 380 Stellplätzen

* Außenstellplätze 200

* Wohnhäuser ca. 800qm

* Apartmenthaus 630qm

* Bürogebäude 700qm

* Ehemaliges Offiziersheim 1.500qm

* Sowie diverse Reithallen, Stallungen und Entwicklungsflächen >20.000qm



Zukünftig sollen hier in enger Abstimmung mit der Stadt Iserlohn und der Gesellschaft der Wirtschaftsförderung, Gewerbe-, Handels-, und Büroflächen, Sozialwohnungen, Studentenapartments, Bildungseinrichtungen und weitere Stellplätze entstehen.



Die BAWOAG freut sich über den, nach intensiven Verhandlungen, erfolgreichen Abschluss der Transaktion und bedankt sich bei ihren Transaktionspartnern:



Notariat:

Rittershaus, Wendelin Frhr. von Ketelhodt - Frankfurt

Rechtsberatung:

Heuking Kühn Lüer Wojtek, Dr. Frank Baßler - Stuttgart

Berater:

Robert F. Burschik - Iserlohn

Architekten:

Willers van Elst Architekten - Bochum,

Dipl. Ing. Gerd Brauner - Herdecke

und der Verkäuferin der Wohninvest aus Stuttgart.



Die Parteien haben über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart.



Dem Unternehmensziel einen Immobilienbestand von über 50 Mio. € im kommenden Jahr zu erreichen ist die BAWOAG damit einen großen Schritt nähergekommen.



Über die BAWOAG



Die in Bochum ansässige WW Barrierefreies Wohnen GmbH & Co. KGaA (BAWOAG) investiert seit 2010 schwerpunktmäßig in der Metropolregion Ruhrgebiet.



Der Bestand besteht aus:

300 Mieteinheiten, 850 Stellplätzen, 15.500qm Wohnfläche, 14.000qm Gewerbefläche und 6.500qm in der Projektentwicklung.



Die BAWOAG plant in den kommenden Jahren den Bestand auszubauen und den eingeschlagenen Wachstumskurs mit der Akquisition von Immobilien in der Region fortzusetzen.



WW Barrierefreies Wohnen GmbH & Co KG aA

Telefon: +49 234 528618- 62

www.bawoag.de

Büro:

Dortmund Westfalendamm 78, 44141 Dortmund

Bochum Nöckerstraße 37f, 44879 Bochum



