NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DWS nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Der Vermögensverwalter habe von hohen Mittelzuflüssen profitiert, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Hierzu zählten vor allem passiv verwaltete Anlagen und Cash-Produkte. Bei den Kosten sei DWS zudem den eigenen Vorgaben voraus./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2020 / 06:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2020 / 06:58 / GMT

