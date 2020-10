Wien (www.anleihencheck.de) - Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG (RLBOOE) stellt mit einer Bilanzsumme zum H1 20 von EUR 48 Mrd. die fünftgrößte Bank in Österreich dar, so der Finanzanalyst Werner Schmitzer von der Raiffeisen Bank International AG (RBI) Wien.Sie sei eine von acht Raiffeisenlandesbanken und somit Teil des österreichischen Raiffeisensektors und das Zentralinstitut des oberösterreichischen Raiffeisensektors mit seinen Raiffeisenbanken (75 Stück mit 416 Bankstellen). Die RLBOOE halte eine 9,5% Beteiligung an der Raiffeisen Bank International. Neben dem Kernmarkt im Bundesland Oberösterreich sei die Universalbank ebenso in Süddeutschland sowie in Prag operativ tätig. Die RLBOOE sei sowohl Teil des Raiffeisen LandesIPS Oberösterreich sowie des Raiffeisen Bundes-IPS (Institutsbezogenes Sicherungssystem gemäß Artikel 113 (7) und Artikel 49 (3) CRR). Die strategischen Geschäftsfelder Bank würden sich auf die Segmente: Financial Markets, Corporates, Retail & Private Banking, Raiffeisenbanken, Beteiligungsmanagement konzentrieren. Die RLBOOE halte mehrere Beteiligungen, wobei die prominentesten die 9,5% Beteiligung an der Raiffeisen Bank International sowie der voestalpine AG (13,54%) darstellen würden. ...

