NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Das Wachstum des Essenlieferdienstes habe sich im dritten Quartal beschleunigt, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der erzielte Umsatz habe die Erwartungen um 3 Prozent übertroffen. Die Zielspanne beim Ausblick sei daraufhin erwartungsgemäß nach oben eingeengt worden./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2020 / 03:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2020 / 03:12 / ET

