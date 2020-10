Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Applied Intuition, Inc., hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Serie C-Finanzierungsrunde in Höhe von 125 Millionen USD von Lux Capital, Andreessen Horowitz und General Catalyst abgeschlossen hat. Des Weiteren begrüßt Applied Intuition Bilal Zuberi, Partner bei Lux Capital, in seinem Vorstand, der sich Marc Andreessen und Hemant Taneja anschließt. Die Runde wurde vollständig von bestehenden Investoren finanziert. Das eingeworbene Gesamtkapital beläuft sich damit auf 176,5 Millionen USD.Simulationen und die damit verbundene Infrastruktur sind für die Weiterentwicklung der autonomen Technologie von entscheidender Bedeutung. Autonome Fahrzeugprogramme verwenden das Software-Toolset von Applied Intuition zur Überprüfung und Validierung der Sicherheit, des Komfort und der Funktionen der Fahrzeuge.Applied Intuition wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, schneller, sicherer und einfacher Autonomie auf den Markt zu bringen. Als spezialisierter Anbieter von Simulations- und Infrastruktur-Tools ist das Team von Applied Intuition größer geworden als die internen Simulationsteams der Hersteller, sodass es über den gesamten Prozess von der Produktentwicklung bis zur Integrationsunterstützung hinweg besonders schnell agieren kann. Auf diese Weise kommen die Kunden von Applied Intuition schneller voran und könne sich auf ihre zentrale, hochwertige Entwicklungsarbeit konzentrieren."Die Software von Applied wird für alle Autonomiegrade verwendet, und zwar nicht nur bei Autos, sondern für alle Arten von autonomen Bewegungssystemen", so Bilal Zuberi, Partner von Lux Capital. "Vielversprechend ist auch die Tatsache, dass die Software nicht nur auf Forschung und Entwicklung beschränkt ist, sondern auch in der Produktion eingesetzt wird. Ich bin stolz auf das, was [Applied Intuition] für eine sichere und effiziente Mobilität tut."Mit dem zusätzlichen Kapital wird Applied Intuition weiterhin in seine Plattform investieren, seine globale Präsenz stärken und umfassender in Branchen wie Automobil, Güterfrachtverkehr, Zustellroboter, Verteidigung, Bergbau, Landwirtschaft, Bauwesen, autonome mobile Roboter und Luftfahrt expandieren.Weitere Informationen finden Sie auf https://blog.applied.co/series-c.Informationen zu Applied IntuitionApplied Intuition ist der wichtigste Wegbereiter für die autonome Fahrzeugentwicklung und stattet Engineering- und Produktentwicklungsteams mit Software aus, dank der dem Markt schneller, sicherer und einfacher Autonomie geboten werden kann. Die auf Simulation und Analyse ausgerichtete Produktreihe von Applied bietet eine hoch entwickelte Infrastruktur, die auf Skalierbarkeit ausgelegt ist. Applied Intuition hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und betreibt Niederlassungen in Detroit, Los Angeles, München, Tokio und Seoul. Das weltweit tätige Team des Unternehmens besteht aus Software- und Automobilexperten. Besuchen Sie https://applied.co.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1320275/Applied_Intuition_Series_C.jpgPressekontakt:Presseanfragen richten Sie bitte an press@applied.co.Original-Content von: Applied Intuition, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136101/4746845