München (ots) - - Prime-Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhalten ab dem Start der Serie am 18. Dezember exklusive Einblicke in die Redaktion von Deutschlands bekanntester und größter Medienmarke.- Die Serie begleitet BILD-Reporter bei ihrer Jagd nach den großen Schlagzeilen in einem turbulenten Nachrichten-JahrKein Medium in Deutschland polarisiert so wie BILD. Prime-Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhalten in der neuen Amazon Original Doku-Serie BILD.Macht.Deutschland? noch nie dagewesene Einblicke in die BILD Redaktion. Die sieben Episoden stehen ab 18. Dezember exklusiv bei Amazon Prime Video zum Streamen bereit.Erstmals in der über 65-jährigen Geschichte von BILD bekam ein unabhängiges Produktionsteam umfassenden Zugang zum Universum der Tageszeitung und ihrer Redaktion. Ob für die Zeitung, digital oder live im BILD-Studio: BILD.Macht.Deutschland? zeigt den journalistischen Redaktionsalltag hautnah. Die Serie fängt Momente wie hitzige Konferenzen, investigative Recherche-Aktionen, die Herausforderung insbesondere der gedruckten Zeitung in der Corona-Krise bis hin zu Treffen mit Deutschlands wichtigsten Politikern ein. Die Doku-Serie beleuchtet die redaktionellen Prozesse innerhalb von BILD, wie die Reporter Informationen recherchieren und ihr Verhältnis zu Entscheidern aus Politik und Gesellschaft. Gleichzeitig wirft die Doku auch einen Blick auf die Menschen hinter den Schlagzeilen. In Interviewsequenzen sprechen zudem BILD-Entscheider wie Chefredakteur Julian Reichelt oder der stellvertretende Chefredakteur Paul Ronzheimer über ihre Sicht auf aktuelle Themen und Kontroversen."Keine andere Publikation polarisiert in Deutschland so stark wie die BILD", sagt Dr. Christoph Schneider, Geschäftsführer Amazon Prime Video Deutschland. "Mit BILD.Macht.Deutschland? geben wir unseren Prime-Mitgliedern erstmals einen authentischen Einblick in den Redaktionsalltag dieser so streitbaren wie umstrittenen Medienmarke. Die Redakteure nehmen uns mit bei ihrer täglichen Arbeit, den journalistischen Herausforderungen im BILD-Universum sowie bei den Interaktionen mit den wichtigsten Entscheidern Deutschlands in diesem herausfordernden Jahr 2020.""Freier Journalismus ist das höchste Gut der Demokratie. Auch, oder gerade wenn, er unbequem ist oder polarisiert. Die Möglichkeit, tiefgehende Einblicke in Deutschlands größte Medienmarke und die Redaktion der BILD zu bekommen, ist einmalig und wird überraschen", sagt Oliver Berben, Vorstand TV, Entertainment & digitale Medien Constantin Film.BILD.Macht.Deutschland? wird produziert von Constantin Entertainment. Produzent ist Jochen Köstler (https://www.imdb.com/name/nm1650671/?ref_=nv_sr_srsg_0).Die Amazon Original Serie ergänzt das umfangreiche Angebot an tausenden Filmen und Serienepisoden bei Prime Video, darunter weitere deutsche Produktionen wie die Amazon Original Serien Deutschland89, Der Beischläfer, Bibi & Tina, Pastewka, Inside SG Flensburg-Handewitt und der Amazon Original Film SCHW31NS7EIGER Memories - Von Anfang bis Legende, sowie die kommenden Amazon Original Serien Wir Kinder vom Bahnhof Zoo und Binge Reloaded. Zudem haben Prime-Mitglieder Zugriff aufpreisgekrönte Amazon Original Serien wie die Emmy-Gewinner Fleabag und The Marvelous Mrs. Maisel, Tom Clancy's Jack Ryan, The Boys, Hunters, Homecoming, Good Omens und Carnival Row, Amazon Original Filme wie Borat Subsequent Moviefilm, sowie zahlreiche lizensierte Inhalte in mehr als 240 Ländern und Territorien weltweit.Prime-Mitglieder sehen BILD.Macht.Deutschland? ab 18. Dezember über die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen Geräten wie Tablets, Smartphones, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Apple TV, Chromecast oder online unter Amazon.de/primevideo. Die Episoden lassen sich auch herunterladen und offline auf mobilen Endgeräten ohne zusätzliche Kosten ansehen.