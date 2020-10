Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Markt für Neuemissionen im EUR-Benchmarkformat wurde in den vergangenen fünf Handelstagen ausschließlich von deutschen Instituten in Anspruch genommen, so die Analysten der Nord LB.Den Start habe bereits Mitte der vergangenen Handelswoche die Aareal Bank mit einem Deal über EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von kurzen sechs Jahren markiert. Die Transaktion sei mit ms +5bp area in die Vermarktungsphase gegangen und habe zu ms +1bp an den Markt gebracht werden können. Mit EUR 1,5 Mrd. an Orders sei der Deal dreifach überzeichnet gewesen. Die Emissionsrendite habe mit -0,430% deutlich im negativen Terrain gelegen. 80% des Deals seien an DACH-Investoren gegangen. Bei der Investorenart seien Banken (63%) die dominanten Akteure gewesen. Es sei der erste EUR-Benchmark der Aareal Bank im laufenden Jahr gewesen. ...

