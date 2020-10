Unterföhring (ots) -- Sky Ticket macht's möglich: Viele Besitzer eines Samsung SmartTVs (Modellreihe ab 2016) sehen Folge 1 des brandneuen SkyOriginals "Hausen" vom 29. Oktober bis 8. November kostenlos aufihrem Fernseher- Mit dem Entertainment & Cinema Ticket direkt weiterschauen: diekomplette erste Staffel der Haunted-House-Serie "Hausen" undweitere Halloween- und Entertainment-Highlights sind mit der SkyTicket App direkt über den Samsung Smart Hub verfügbar 28. Oktober 2020 - Viele Besitzer eines Samsung Smart TVs (Modellreihe ab 2016) dürfen sich in den kommenden Tagen auf ein Serien-Highlight der Extraklasse freuen: Sie können die erste Episode des brandneuen Sky Originals "Hausen" kostenlos und ohne Anmeldung direkt über den Smart Hub ihres Samsung Fernsehers genießen. *Episode 1 von "Hausen" ist vom 29. Oktober bis 8. November (aufgrund der FSK 16 Freigabe jeweils von 22 Uhr bis 0 Uhr) verfügbar.Voraussetzung ist ein Samsung-Fernseher der Modellreihen ab 2016.Alle, die danach - rechtzeitig zu Halloween - die komplette Staffel mit allen acht Episoden der packenden Haunted-House-Serie streamen möchten, haben über den Samsung Smart Hub Zugriff auf die Sky Ticket App. Weitere Infos unter: http://skyticket.de/samsung.Außerdem streamen Fans mit dem Sky Entertainment & Cinema Ticket jederzeit eine Vielzahl an weitere Halloween-Highlights wie etwa die DC-Serie "The Swamp Thing", die HBO-Horrorserie "Lovecraft Country"" und Horrorfilmhits wie "Nightmare on Elm Street", Final Destination 1-6", "Scream - Schrei!", "Es 2" und "Wir". Und wer sich im Anschluss vom Schrecken erholen will, genießt mit Sky Ticket jederzeit leichtere Unterhaltung etwa mit "Modern Family", "Silicon Valley" und vielen anderen Comedy- und Familienserien.Über "Hausen"Das Sky Original "Hausen" ist eine "Haunted House"-Serie, die Horror, Mystery, düsteres Märchen und Drama verbindet: Nach dem Tod seiner Mutter ziehen der 16-jährige Juri (Tristan Göbel) und sein Vater Jaschek (Charly Hübner) in einen heruntergekommenen Plattenbau am Rand der Stadt. Während Jaschek versucht, als Hausmeister des maroden Gebäudes eine neue Existenz für sich und seinen Sohn aufzubauen, entdeckt Juri nach und nach, dass das Haus ein bösartiges Eigenleben hat und sich vom Leid seiner Bewohner ernährt. Um es zu bekämpfen, muss Juri die teils feindselige, teils apathische Blockbevölkerung zur Zusammenarbeit bewegen - und sich gegen seinen Vater auflehnen, der immer mehr in den Bann des Hauses gerät.Über Sky TicketMit dem Streamingdienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Livesport von Sky auf Geräten ihrer Wahl als Erste zu streamen - komplett ohne Receiver. Dazu steht eine riesige Auswahl an Sport Highlight-Videos auf Abruf bereit. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited* Zugang direkt über eine temporär im Smart Hub sichtbare Kachel. Nicht für bestehende Kunden von Sky Q und Sky TicketPressekontakt:Kontakt für Medien:Andreas StumptnerHead of Product CommunicationsTel: 089/9958 6882Andreas.Stumptner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4746962