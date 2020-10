Die Beschäftigten der sechs größten Firmen im Silicon Valley spenden im US-Präsidentschaftswahlkampf deutlich mehr als 2016. Dabei gehen 95 Prozent aller Spenden an Trumps Herausforderer Joe Biden. Das Silicon Valley hat traditionell den Ruf, konservativem Gedankengut wenig Raum zu geben. Darüber haben sich US-Präsident Trump und führende Republikaner in den letzten Jahren immer wieder beklagt. 95 Prozent der Spenden gehen an Biden Wie deutlich die Ablehnung der Positionen der Republikaner unter Trump wirklich ist, zeigt eine aktuelle Analyse des US-Magazins Wired. Die kommt summarisch zu ...

