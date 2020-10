Die Messe Intersolar 2021 setzt darauf, dass die Herstellung von Photovoltaik in Europa wieder attraktiver wird. Die Veranstalter argumentieren mit steigender Nachfrage nach Photovoltaik, technologischer Innovationen und sinkenden Kosten. Ebenso sei das vorhandene Know-how in Forschung und Maschinenbau sowie die aktuellen Probleme mit den weltweiten Lieferketten in der Corona-Pandemie ein Argument für Produktionsstandorte für Photovoltaik in Europa, heißt es in einer Pressemitteilung des Messeveranstalters ...

