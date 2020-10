Tesla steigt beim Ausbau seiner Fertigungskapazitäten kräftig aufs Gas. Rund zehn Milliarden US-Dollar will der Elektroautobauer 2021 und 2022 investieren - unter anderem in eine neue Gigafactory. Neue Fahrzeuge und Produkte, neue Technologie bei der Batteriezellenfertigung und ambitionierte Ziele bei der Herstellung - schon länger ist klar, dass Tesla seine Produktionskapazitäten ausbauen muss. Dank einer Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC sind jetzt konkrete Zahlen zu den geplanten Investitionen bekannt geworden. Demnach nimmt Tesla in den kommenden beiden Jahren wohl insgesamt rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...