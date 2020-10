Berlin (ots) - Zwei Moderatorinnen, sechs Gäste, unterhaltsame Gespräche: Eva-Maria Lemke und Jessy Wellmer gehen am 10. November 2020 um 22.50 Uhr im Ersten mit einer neuen Ausgabe von "Hier spricht Berlin" an den Start. Das Frauendoppel im ARD-"TALK am Dienstag" bringt spannende Menschen zusammen. Zu Gast sind die Schauspielerin Katrin Sass, der Sänger Howard Carpendale, der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck, die Meereis-Physikerin Stefanie Arndt, der Comedian Max Giermann sowie die Berlinerin Marie Mouroum, eine der weltbesten Stuntfrauen, die in Hollywood Karriere macht und im neuen "James Bond" zu sehen ist.



Aufregen, berühren, unterhalten



In Berlin wurde und wird Geschichte geschrieben. In der Hauptstadt kommen Menschen mit unterschiedlichsten Biografien aus aller Welt zusammen. Hier werden Trends gesetzt und Dinge verhandelt, die aufregen, berühren und unterhalten - genau der richtige Ort für "Hier spricht Berlin", den rbb-Talk im Ersten. Premiere war im Oktober 2019, eine weitere neue Ausgabe ist am 8. Dezember 2020 im Ersten zu sehen.



Die Zuschauerinnen und Zuschauer kennen die Moderatorinnen von "Hier spricht Berlin" auch aus anderen Sendungen im Ersten: Jessy Wellmer moderiert u. a. die ARD-"Sportschau", Eva-Maria Lemke das ARD-Politmagazin "Kontraste" (rbb).



