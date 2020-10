Bei der Aktie von Apple wird es morgen spannend. Der Technik-Gigant veröffentlicht am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Jahres- und Q4-Zahlen des gebrochenen Geschäftsjahres. Je nachdem wie Zahlen ausfallen werden, ist mit starken Kursbewegungen zu rechnen. Die Charttechnik verrät, auf welche Marken Sie nun achten sollten.Bei der Apple-Aktie steht ein Ausbruch kurz bevor. Der Wert läuft momentan in die Spitze einer Dreiecksformation, die er seit dem Allzeithoch bei 137,98 Dollar am 2. September ...

