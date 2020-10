Amazon hat sein Programm "Climate Pledge Friendly" heute auch in Deutschland gestartet. Das soll Kunden helfen, besonders nachhaltige Produkte leichter zu finden. Das Programm Climate Pledge Friendly soll durch eine gemeinsame Kennzeichnung Produkte auszeichnen, bei denen seitens des Herstellers mindestens in einer Hinsicht Nachhaltigkeitsverbesserungen vorgenommen worden sind. Das ist nach Amazons Auffassung besser als einzelne Zertifikate anzugeben und den Kunden nach einer Vielzahl derer suchen zu lassen. Wer will, schränkt die Suche direkt auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...