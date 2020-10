SAN JOSE, Kalifornien, Oct. 28, 2020, Betreiber einer "Deep Connected Vehicle"-Plattform, hat heute seine Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) bekanntgegeben. Diese hat zum Ziel, die Einführung der fortschrittlichen Konnektivitätslösungen von Sibros in der globalen Automobilindustrie zu beschleunigen.

Sibros bietet eine der weltweit ersten "Deep Connectivity"-Plattformen zur Durchführung von Over-the-Air-Software-Updatesfür das gesamte Fahrzeug mit Echtzeit-Datenprotokollierung, Flotten-/Servicemanagement, Diagnose und KI-basierten Analysen. Darüber hinaus bietet die Plattform ein sicheres Management der gesamten Bord-Software sowie der Daten, die zwischen Fahrzeugen, Netzwerken und der Cloud übertragen werden, - von der Forschung und Entwicklung bis zum Ende des Produktlebenszyklus. Damit ermöglicht sie das Ökosystem für vernetzte Fahrzeuge der Zukunft. Dieser Ansatz einer "Deep Connectivity" ermöglicht es Fahrzeugherstellern, Hunderte von Anwendungsfällen für vernetzte Fahrzeuge zu verarbeiten und Software-/Elektronikfehler aus der Ferne und im großen Maßstab mit nur einem einzigen System zu beheben.

Das AWS Partner Network (APN) zeichnet Unternehmen aus, die Kundenanwendungen mit AWS-Diensten erstellen und bereitstellen. Durch die neue Zusammenarbeit ist Sibros nun auch über den AWS Partner Solutions Finder zu finden und wird an verschiedenen gemeinsamen Marketingaktivitäten und -veranstaltungen für Automobilhersteller teilnehmen.

Sibros hat sein Angebot an eingebetteter Bord-Software für AWS aktiviert. Damit macht es sich AWS IoT, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), AWS Machine Learning Services, Amazon CloudFront sowie weitere AWS-Produkte zunutze. Die skalierbare Lösung ist mit einsatzbereiten SaaS-Anwendungen und einer 1-Click-Referenzarchitektur für F&E-Flotten mit 10 Fahrzeugen bis hin zu Produktionsflotten mit über 10 Millionen Fahrzeugen ausgelegt.

"Das anhaltende Wachstum bei vernetzten Fahrzeugen sowie der Entwicklung von autonomen Lösungen beschleunigt die Nachfrage nach neuen Mobilitätslösungen von der vorausschauenden Flottenwartung bis hin zur Entwicklung fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme", so Bill Foy, Director of Automotive bei Amazon Web Services, Inc. "Wir freuen uns sehr, mit Sibros und ihren Lösungen für die Automobilindustrie zusammenzuarbeiten. Mit über 300 Millionen verkauften vernetzten Fahrzeugen weltweit, hunderten von Millionen an Codezeilen, zunehmender Komplexität sowie einer gestiegenen Anzahl von Rückrufen achten unsere Automobilkunden sehr genau darauf, die Qualität und Sicherheit von Fahrzeugsoftware zu überprüfen, um die Fahrersicherheit zu gewährleisten."

"Mit dieser erweiterten Partnerschaft können Automobilkunden jetzt schnell eine der weltweit fortschrittlichsten Fahrzeugkonnektivitätslösungen bereitstellen, die für ihre bestehende Cloud-Infrastruktur, ihre Tools und ihre Investitionen optimiert wurde", so Xiaojian Huang, Vice President of Software bei Sibros. "Wir freuen uns darauf, Automobilherstellern weltweit das kombinierte Know-how von Sibros und AWS in Sachen Automobilindustrie zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Fahrzeugkonnektivität, Software und Datenfunktionen auf die nächste Stufe heben können", so Huang weiter.

Weitere Informationen zur "Deep Connectivity"-Plattform von Sibros finden Sie unter www.sibros.tech.

Über Sibros

Sibros bietet die weltweit erste "Deep Connectivity"-Plattform für OTA-Software-Updates für das gesamte Fahrzeug, Live-Datenerfassung und KI-gestützte Analysen in einem einzigen System. Darüber hinaus bietet die Plattform ein sicheres Management der gesamten Bord-Software sowie der zwischen Fahrzeugen, Netzwerken und der Cloud übertragenen Daten und ermöglicht so das Ökosystem für vernetzte Fahrzeuge der Zukunft. Dieser transformative Ansatz, bei dem die Software an erster Stelle steht, ermöglicht es Fahrzeugherstellern, Hunderte von Anwendungsfällen für vernetzte Fahrzeuge zu verarbeiten, die vom Service-/Flottenmanagement über die vorausschauende Wartung bis hin zur Personalisierung und zur Monetarisierung von Daten reichen. Weitere Informationen darüber, wie Sibros es Erstausrüstern ermöglicht, noch nie da gewesene skalierbare Services für vernetzte Fahrzeuge bereitzustellen, finden Sie unter https://www.sibros.tech/.

