Unterföhring (ots) --Alle zehn Partien aus der Premier League von Freitag bis Montaglive und exklusiv -Das "Match of the Week" zwischen Manchester United und dem FCArsenal am Sonntag ab 17.00 Uhr mit Florian Schmidt-Sommerfeld, SkyExperte Mladen Petric und Raphael Honigstein -Exklusiv für Sky Q Kunden: das "Match of the Week" auf Sky SportUHD auch live in Ultra HD -Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabeisein -"Dein Hammer Herbst auf Sky Sport": Weltklasse-Sport im Oktoberund November täglich live Nach sechs Spieltagen liegt das Feld in der Premier League noch eng zusammen. Lediglich drei Punkte trennen Tabellenführer FC Everton von Wolverhampton auf Platz neun. Selbst Manchester City auf Rang 13 und Manchester United auf Rang 15 halten mit fünf bzw. sechs Punkten Rückstand bei einem absolvierten Spiel weniger noch Anschluss an die Spitzenplätze.Wie es in der Premier League weitergeht, erleben Sky Kunden auch am 7. Spieltag live und exklusiv, wenn auf Sky Sport 1 von Freitag bis Montag alle zehn Partien live übertragen werden.Eröffnet wird der Spieltag in England am Freitagabend ab 20.50 Uhr mit der Partie zwischen den Wolverhampton Wanderers und Crystal Palace.Am Samstag folgen drei weitere Partien: Manchester City ist zu Gast bei Sheffield United (ab 13.20 Uhr), der FC Chelsea reist zum FC Burnley (ab 15.50 Uhr) und Titelverteidiger FC Liverpool empfängt West Ham United (ab 18.20 Uhr).Am Sonntag steht nach den Begegnungen von Aston Villa gegen den FC Southampton (ab 12.50 Uhr) und dem FC Everton bei Newcastle United (ab 14.55 Uhr) das "Match of the Week" zwischen Manchester United und dem FC Arsenal auf dem Programm. Beide Teams wollen nach dem durchwachsenen Saisonstart mit einem Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld, Sky Experte Mladen Petric und Raphael Honigstein werden die Zuschauer ab 17.00 Uhr auf das Topspiel einstimmen und im Anschluss die 90 Minuten aus dem Studio kommentieren. Exklusiv für Sky Q Kunden wird die Partie auf Sky Sport UHD auch live in Ultra HD übertragen.Im Anschluss an die Partie im Old Trafford empfängt Tottenham Hotspur ab 20.05 Uhr die Mannschaft von Brighton & Hove Albion. Komplettiert wird der Spieltag auf der Insel am Montagabend von den Begegnungen zwischen dem FC Fulham und West Bromwich Albion (ab 18.20 Uhr) sowie Leeds United und Leicester City ab 20.50 Uhr."Dein Hammer Herbst auf Sky Sport": Weltklasse-Sport live im Oktober und November täglichOb Fußball aus der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der UEFA Champions League oder der Premier League, die Formel 1, die Liqui Moly Handball-Bundesliga, Weltklasse-Tennis von der ATP Tour mit den ATP Finals oder Golf: von Oktober bis November überträgt Sky jeden Tag große Sport-Momente live.Das nächste große Highlight aus der Premier League bei Sky steht bereits am kommenden Sonntag an, wenn mit Manchester City und dem FC Liverpool die beiden dominierenden Mannschaften der vergangenen Jahre aufeinandertreffen.Eine Übersicht über alle Programm-Highlights im Hammer Herbst ist unter sky.de/herbst abrufbar.Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Premier-League-Übertragungen sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Außerdem können Premier-League-Fans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de) bei allen Premier-League-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Der 7. Spieltag der Premier League von Samstag bis Montag auf Sky Sport:Freitag:20.50 Uhr: Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace live auf Sky Sport 1Samstag:13.20 Uhr: Sheffield United - Manchester City live auf Sky Sport 115.50 Uhr: FC Burnley - FC Chelsea live auf Sky Sport 118.20 Uhr: FC Liverpool - West Ham United live auf Sky Sport 1Sonntag:12.50 Uhr: Aston Villa - FC Southampton live auf Sky Sport 114.55 Uhr: Newcastle United - FC Everton live auf Sky Sport 117.00 Uhr: "Match of the Week" Manchester United - FC Arsenal live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD19.30 Uhr: "What a strike!" auf Sky Sport 120.05 Uhr: Tottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 1Montag:18.20 Uhr: FC Fulham - West Bromwich Albion live auf Sky Sport 120.50 Uhr: Leeds United - Leicester City live auf Sky Sport 1Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4747204