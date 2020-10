London (www.anleihencheck.de) - Anlässlich der morgigen EZB-Sitzung kommentiert Paul Diggle, Senior Economist bei Aberdeen Standard Investments, die drei Aspekte der EZB-Beratungen mit besonderer Relevanz für die Märkte:Erstens: Wie besorgt zeige sich die EZB hinsichtlich der zweiten Welle des Coronavirus in Europa, und der dadurch verursachten erneuten Abschwächung der Wirtschaft? Die meisten Experten seien noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem sie eine ausgewachsene Double-Dip-Rezession erwarten würden, aber die EZB könnte besorgter sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...