BIBLIS (dpa-AFX) - Der Transport von sechs Castoren mit hoch radioaktivem Atommüll vom britischen Sellafield ins südhessische Biblis ist gestartet. Das Schiff mit den Behältern habe am Dienstagabend abgelegt, sagte ein Sprecher der mit dem Transport beauftragten Gesellschaft für Nuklear-Service (GNS) am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das Schiff steuere in den nächsten Tagen einen deutschen Seehafen an. Gegner des Transports gehen hierbei vom niedersächsischen Hafen Nordenham aus./opi/DP/jha