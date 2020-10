Bonn (ots) - Täglich neue Höchstwerte, rasant steigen die Infektionszahlen, in einigen Ländern stößt das Gesundheitssystem an seine Grenzen: Die Corona-Pandemie hat die Welt nach wie vor fest im Griff. Selbst drastische Maßnahmen scheinen nicht zu greifen.Vielerorts schlägt die zweite Welle mindestens so hart zu wie die erste. In Südkorea hingegen wirken Maßnahmen offenbar. Die Zahl der Infizierten dort ist bemerkenswert niedrig.Was macht Seoul anders? Welche Maßnahmen können als Vorbild dienen? Wo ist der kulturelle Unterschied zu groß? Was haben wir aus der ersten Welle gelernt, was nicht?Anke Plättner diskutiert mit:- Prof. Clemens Wendtner, Chefarzt München Klinik Schwabing- Michael Grytz, ARD-Studio Brüssel- Prof. Eun-Jeung Lee, Institut für Südkorea-Studien, FU Berlin- Héléne Kohl, französische Journalistin Europe 1Wiederholung: 00:00 UhrPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4747354