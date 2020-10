Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -33,66 Prozent, der DAX bei -8,95 Prozent und der Dow Jones bei -3,77 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER. Wir bringen auch heute die Grafik, da der ATX nach dem Nationalfeiertag zwar wieder ein wenig negativ nachgezogen hat, aber zuletzt den riesigen Rückstand doch etwas reduzieren konnte.ATX ( Akt. Indikation: 2062,80 /2063,00, -2,42%)DAX ( Akt. Indikation: 11690,00 /11690,00, -3,10%) Im "Aktienturnier in Kooperation mit CIRA" https://www.boerse-social.com/tournament gehen die Semifinals heute auch schon wieder zu Ende. Es sieht in beiden Duellen ganz extrem eng aus. Morgen und Freitag gibt es dann das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...