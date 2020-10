London (ots/PRNewswire) - Fineqia International Inc. (das "Unternehmen" oder "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) freut sich bekannt zu geben, dass es sich an dem 21-Millionen-US-Dollar-Fonds IDEO CoLab Ventures ("IDEO CoLab Ventures") beteiligt, der in Blockchain- und Krypto-Startups in der Frühphase investiert. Die Investition in IDEO CoLab Ventures wurde über deren Tochtergesellschaft Fineqia Investments Ltd hat in 30 Blockchain- und Krypto-Startups wie Braintrust) stellt weniger als 5 % seiner Marktkapitalisierung dar, deren anfängliche Inanspruchnahme weniger als 2 % beträgt.Über Fineqia Investments LtdFineqia Investments Ltd. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Fineqia International, die gegründet wurde, um das wachsende Portfolio des Unternehmens mit Blockchain-, Fintech- und Kryptowährungs-Technologieunternehmen weltweit aufrechtzuerhalten.Über Fineqia International Inc.Fineqia International ist in Kanada (CSE: FNQ) und an Börsen in den Vereinigten Staaten (OTC: FNQQF) und Europa (Frankfurt: FNQA) notiert. Fineqia International legt die Unternehmensführung, die Unternehmenskultur, die Prozesse und die Beziehungen des Unternehmens dar, unter denen das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften geführt und verwaltet werden. Fineqia International überwacht und gewährleistet den Erfolg, die Planung und das Wachstum des Unternehmens und aller seiner Tochtergesellschaften. Weitere Informationen finden Sie unter www.venturegloballng.com.Über IDEO CoLab VenturesIDEO CoLab Ventures, eine Tochtergesellschaft des globalen Design-Unternehmens IDEO, ist ein 21 Millionen Dollar schwerer Investitionsfonds für die Frühphase, der sich auf Investitionen in und die Beschleunigung von führenden Blockchain-Unternehmern und Startups konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ideocolab.com/ventures/.Für alle Anfragen: Jessica Patterson, JPR-Mediengruppe, T +44 (0) 20 7584 1978, E jessica@jprmediagroup.comOriginal-Content von: Fineqia International Inc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061028/100858531