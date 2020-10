Chicago (ots/PRNewswire) - Branchenführer bauen ihre Beziehungen aus und bieten Epiq-Kunden weltweit Zugang zur KI-Technologie von RevealReveal, ein innovatives eDiscovery-Technologieunternehmen, und Epiq, ein weltweit führender Anbieter von Rechtsdienstleistungen, gaben heute den Abschluss einer Lizenzvereinbarung für die weltweite Nutzung der KI-Technologie von Reveal durch Epiq bekannt.Die neue Enterprise-Lizenz bietet allen Epiq-Kunden einen erweiterten Zugang zur KI-Plattform von Reveal, nachdem Reveal kürzlich die Übernahme von NexLP, einer führenden, mit künstlicher Intelligenz arbeitenden Software in der Rechtsbranche, bekannt gegeben hatte. Die KI-Plattform von Reveal verwandelt verstreute, unstrukturierte Daten in aussagekräftige Erkenntnisse, die genutzt werden können, um operative Effizienz und strategische Vorteile bei eDiscovery-Fällen und Ermittlungen zu erzielen."Epiq freut sich über die Partnerschaft mit Reveal, insbesondere jetzt, da das Unternehmen sein Angebot im Bereich Analytik und künstliche Intelligenz durch die Übernahme von NexLP, einem langjährigen und hoch strategischen Partner von Epiq, erweitert hat", sagte Doug Mazlish, SVP, Strategische Allianzen. "Wir freuen uns darauf, unseren Kunden in Partnerschaft mit Reveal weiterhin erstklassige technische Rechtsdienstleistungen anbieten zu können. Die Investition von Reveal in NexLP wird die Innovationstätigkeit von Reveal im Bereich der künstlichen Intelligenz für die Rechtsbranche stärken und es Epiq ermöglichen, dem Markt weiterhin innovative Lösungen zu bieten.""Epiq hat die künstliche Intelligenz von Reveal schon früh übernommen und konsequent Workflows rund um die Plattform entwickelt, um komplexe Herausforderungen zu lösen", sagte Wendell Jisa, der CEO von Reveal. "Dies ist eine interessante Gelegenheit für Reveal, mit einem der ganz großen Rechtsdienstleister der Branche zusammenzuarbeiten, und so unsere zukunftsweisende Technologie der breiten Masse zugänglich zu machen."Epiq-Kunden können ab sofort auf die KI-Lösung der nächsten Generation zugreifen. Im Bereich der Rechtsberatung stellt Epiq die KI-Software von Reveal seinen Kunden schon seit langem zur Verfügung, neu ist jetzt die Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten, so dass sie über alle Geschäftsabläufe hinweg eingesetzt werden kann, sei es in einem von Epiq verwalteten Rechenzentrum oder in der Cloud, und so den Kunden mehr Agilität und Flexibilität für ihre verschiedensten Anforderungen bietet. Alle Reveal KI-Funktionen, einschließlich der branchenexklusiven KI-Modellbibliothek, sind in der erweiterten Unternehmenslizenz von Epiq inbegriffen.Informationen zu EpiqAls weltweit führender Anbieter von Rechtsdienstleistungen übernimmt Epiq große und zunehmend komplexe Aufgaben für Rechtsberater, Anwaltskanzleien und Geschäftsleute und bietet dabei Effizienz, Klarheit und Zuverlässigkeit. Kunden setzen auf Epiq, um die Verwaltung von Geschäftsprozessen, Sammelklagen und Gruppenklagen, Gerichtsberichterstattung, eDiscovery, behördlichen Vorschriften, Compliance, Restrukturierungen und Konkursverfahren zu optimieren. Epiq sorgt mit einer Kombination aus Fachexperten und Technologie für hohe Effizienz und schafft damit Vertrauen bei hochkarätigen Kunden auf der ganzen Welt.Informationen zu RevealReveal ist die einzige eDiscovery-Plattform in der Rechtsbranche, die von künstlicher Intelligenz angetrieben wird. Als Cloud-basierter Anbieter von eDiscovery-, Risiko- und Compliance-Software bietet Reveal das gesamte Spektrum an Funktionen für die Verarbeitung, frühzeitige Fallbewertung und Prüfung sowie für die Nutzung von künstlicher Intelligenz. Zu den Kunden von Reveal gehören Fortune-500-Unternehmen, Rechtsdienstleister, Behörden und Finanzinstitute in mehr als 40 Ländern auf fünf Kontinenten. Mit Bereitstellungsoptionen in der Cloud oder vor Ort, einem intuitiven Benutzerdesign, mehrsprachigen Benutzeroberflächen und der automatischen Erkennung von über 160 Sprachen beschleunigt Reveal die juristische Prüfung und spart den Benutzern so Zeit und Geld. Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.revealdata.com.Pressekontakt:PR@revealdata.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1320515/Reveal_Epiq.jpgOriginal-Content von: Reveal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147172/4747453