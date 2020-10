Leipzig (ots) - Die "Goldenen Henne" wird am 30. Oktober von der Zeitschrift SuperIllu gemeinsam mit dem MDR an die beliebtesten Stars und Persönlichkeiten des Jahres 2020 vergeben. Die TV-Gala wird ab 20.15 Uhr live aus dem Studio 3 der Mediacity Leipzig im MDR-Fernsehen sowie via Web-Stream übertragen. Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Liveshow ohne Saalpublikum statt. Moderiert wird die Sendung von Kai Pflaume. Das MDR-Fernsehen startet bereits 19.50 Uhr den Countdown zur "Goldenen Henne"Zu den diesjährigen Showacts des größten deutschen Publikumspreises gehören u.a. Howard Carpendale, Ben Zucker, das Duo Thomas Anders & Florian Silbereisen, LEA, Lotte, Annett Louisan, Pur, Katie Melua, Melanie C, Amy Macdonald, Inka Bause, Joel Brandenstein sowie der diesjährige DSDS-Gewinner Ramon Roselly.Diesmal wählen die Zuschauerinnen und Zuschauer ihren Favoriten in den Kategorien "TV/Entertainment", "Schauspiel", "Musik" sowie "Aufsteiger des Jahres" aus und küren in der Kategorie "onlinestars" auch den Publikumsliebling aus dem Internet. Hoffnung auf die Trophäe können sich u.a. in der Kategorie "TV/ Entertainment" "Verstehen Sie Spaß" mit Guido Cantz, "Let's Dance" mit Jorge Gonzáles, Motsi Mabuse und Joachim Llambi sowie die Show "The Masked Singer" machen. In der Rubrik "Schauspiel" stehen u.a. Anna Maria Mühe, Katharina Thalbach sowie Charly Hübner zur Wahl.In der Kategorie "Musik" sind u. a. Thomas Anders & Florian Silbereisen, Lea, Lotte und Ben Zucker nominiert. Als "Aufsteiger des Jahres" können die Zuschauerinnen und Zuschauer u.a. Jan Bülow, Schauspieler ("Lindenberg! Mach Dein Ding"), Emma Hinze, dreifache Bahnrad-Weltmeisterin sowie den diesjährigen DSDS-Gewinner Ramon Roselly wählen.Für sein Lebenswerk wird erneut Herbert Köfer ausgezeichnet, der aktuell als der älteste, aktive Schauspieler der Welt gilt. Bereits 2002 hat Köfer die "Goldene Henne" in dieser Kategorie entgegennehmen können.Bereits ab 19.50 Uhr starten das MDR JUMP Morningshow-Team Sarah von Neuburg und Lars Christian Karde den "Goldene Henne 2020 - Countdown" im MDR-Fernsehen und berichtet von den ersten Stars, die sie kurz vor der Show treffen.Hinweise, Schalten und Berichterstattung zur "Goldenen Henne" gibt es darüber hinaus in vielen Sendungen des MDR. So ist die "Goldene Henne" u. a. am 30. Oktober Thema bei "MDR um 11", "MDR um 2", "MDR um 4", "MDR SACHSENSPIEGEL" und "Brisant" sowie im MDR-Hörfunk bei MDR SACHSEN, MDR THÜRINGEN, MDR SACHSEN-ANHALT und MDR JUMP. Susanne Klehn, ARD Promi-Expertin bei "Brisant", berichtet für "MDR um 2" und für "MDR um 4" in einem 30-minütigen "Gäste zum Kaffee"-Spezial live vom Veranstaltungsort der "Goldenen Henne" und interviewt Macher, Preisträger und Promi-Gäste.Die "Goldene Henne" wird auch 2020 ein multimediales EreignisAm Tag der Verleihung sind die Userinnen und User live dabei. Unter mdr.de/goldene-henne sind u.a. Interviews mit den Stars, ein Liveticker sowie eine Bildergalerie "Backstage Goldene Henne", die in Echtzeit entsteht, zu sehen.Die Highlights aus der Show stehen 20 Minuten nach der Ausstrahlung online.Auch die Preisträgerinterviews, die exklusiv während der Show aufgezeichnet werden, sind hier zu finden. Auf den Facebook- und Instagramm-Accounts des MDR sind Grafiken zu den Gewinnern, Ausschnitte aus der Show und Siegerinterviews nachzulesen.Und auch in diesem Jahr wird die Kategorie "onlinestars" gekürt. Unter voting.goldene-henne.de kann noch bis in die Sendung am 30. Oktober hinein abgestimmt werden. Der oder die Gewinnerin wird live in der Sendung von Kai Pflaume bekannt gegeben.Die Goldene Henne wird seit 1995 verliehen und erinnert an die 1991 verstorbene Entertainerin Helga Hahnemann.Ausführliche Infos zur "Goldenen Henne 2020" sind auch unter mdr.de/goldene-henne zu finden.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4747471