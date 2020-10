Wien (www.fondscheck.de) - Die Zürcher Kantonalbank Österreich steht den passiven Papieren gleichermaßen offen wie kritisch gegenüber, so die Experten von "FONDS professionell".Unbestritten hätten ETFs viele Vorteile. Dennoch sollten Anleger auf einige versteckte Fallen achten.Der ETF-Boom sei ungebrochen. Das zeige sich bereits anhand der enormen Vielfalt des Angebots: Ende 2019 hätten rund um den Globus etwa 7.000 börsengehandelte Investmentfonds existiert - Tendenz steigend. Im September seien weltweit netto mehr als 50 Milliarden US-Dollar in ETFs geflossen. Die anhaltende Nachfrage sei wenig überraschend, würden die Produkte doch mit zahlreichen positiven Eigenschaften in Verbindung gebracht. Dazu würden eine breite Streuung, eine hohe Transparenz, niedrige Kosten durch günstige Managementgebühren sowie Flexibilität durch die ständige Handelbarkeit zählen. ...

