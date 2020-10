Die Aktie der Deutschen Post ist nach der extrem starken Entwicklung in den vergangenen Monaten zuletzt auf Konsolidierungskurs gegangen. Am heutigen Mittwoch verliert das Papier am Nachmittag knapp vier Prozent auf 38,15 Euro. Damit befindet sich die Aktie aber immer noch im Mittelfeld des DAX. Es gibt am heutigen Mittwoch nur zwei Gewinner, gleich vier Werte verlieren sogar über sechs Prozent.Das aktuelle Niveau bei der Deutschen Post könnte sich als Kaufgelegenheit herausstellen. Das sehen zumindest ...

