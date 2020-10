Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 28 octobre 2020) - Ocim Precious Metals SA ("OCIM") est ravi de présenter sa directrice du développement, en poste à Toronto: Miranda J.Werstiuk.

« Forte de sa solide et riche expérience au cœur du secteur de l'industrie minière, Miranda opère désormais à Toronto dans nos bureaux de la Bourse. Son engagement à nos côtés nous permettra d'accélérer le développement des activités de financement et de trading d'OCIM », commente Laurent Mathiot, président d'OCIM.

Miranda est une professionnelle de la finance et de la banque d'investissement au service du secteur minier et des matières premières depuis plus de 25 ans.

Elle intervient sur toute la chaîne de valeur des opérations de financement (actions, dette, financements alternatifs), du conseil à l'exécution, avec une attention particulière aux entreprises et aux projets appelant des structurations spécifiques.

Avant de rejoindre OCIM, et en tant que vice-présidente senior chez IBK Capital, une banque d'investissement indépendante, Miranda a entrepris une revue détaillée des opportunités à l'échelle mondiale, en cherchant notamment à comprendre les mutations auxquelles sont confrontés les acteurs du secteur (inflation des coûts, baisse des teneurs en minerai, exigences ESG, structuration des projets avec les autorités publiques locales, relations avec les communautés indigènes), dans le but de proposer les solutions les plus adaptées possibles aux enjeux d'aujourd'hui.

Miranda est intervenue dans de nombreux événements :

Mines & Money London: modératrice de la table-ronde « How to Attract and Retain Talent in the Current Resources Environment »,

The Northern Miner: intervenante dans le cadre de la table-ronde « ESG: These are quickly becoming the three most important letters in investing »,

Mines & Money Americas: intervenante dans le cadre de la table-ronde « Mining deal flow: where it comes from; what sorts of projects are investors looking at; the role of private equity and flow-through funding access; and commentary on jurisdictional risk »,

IFC/World Bank Sustainability Exchange, Washington DC: intervenante dans le cadre des tables-rondes : « Stories of Female Leadership & Resilience: to provide details and insight on my experience in the resources sector, as a long-standing woman in the space », « Investor Views: ESG & Beyond - provide my expertise vis-a-vis the importance of assessing and considering ESG issues in early stage project evaluation and eventual funding ».



Miranda est engagée dans plusieurs initiatives :

Vice-présidente de l'association Women in Mining Toronto

Membre de l' organisation International Women in Mining

Membre de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole

Conseillère externe auprès du programme Global Opportunities for the Long-term Development of the ASGM Sector (GEF GOLD), initiée par le Global Environment Facility (GEF), Washington DC: ce programme cherche à réduire l'utilisation du mercure dans les mines d'or artisanales et à introduire des techniques d'extraction sans mercure, tout en œuvrant auprès des gouvernements à faire entrer ces mines dans le secteur formel et à promouvoir les droits des mineurs, leur sécurité et leur accès au marché

A propos d'OCIM

Fondé à Paris en 1961 le groupe OCIM a une longue expérience de la gestion et du financement d'actifs tangibles. L'activité historique d'OCIM est la promotion et l'administration immobilière, pour compte propre. Le groupe s'est ensuite diversifié dans d'autres actifs considérés comme stratégiques, notamment les métaux précieux monétaires comme l'or et l'argent, en exerçant une double activité complémentaire de négociant et de financier. En qualité de négociant OCIM achète et vends tout au long de la chaine de valeur des actifs concernés, des producteurs aux utilisateurs finaux. En qualité de financier OCIM finance les opérations de la chaine de valeur, par des prises de participations au capital, de la dette et des investissements alternatifs innovants

CONTACT

Miranda J.Werstiuk

+1 647 299 1778

ocim@fargo.agency

www.ocim.eu

