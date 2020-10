NEW YORK (dpa-AFX) - Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial ist am Mittwoch weiter ins Rutschen gekommen. Er sackte unter die Marke von 27 000 Punkten. Die technologielastigen Nasdaq-Börsen, die noch am Dienstag in einer Gegenbewegung zulegten, wurden ebenfalls vom Abwärtssog erfasst.

Die sich zuspitzende Corona-Krise sorgt unter den Anlegern für wachsende Ängste, vor allem wegen sich abzeichnender Lockdowns in Europa. Von einer Panik könne zwar noch keine Rede sein, aber die Nervosität steige deutlich, sagte etwa Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus Axi zu den Talfahrten der Märkte in Europa und den USA. Laut Chefvolkswirt Jürgen Michels von der BayernLB herrscht zudem weiter Unsicherheit vor den nahenden US-Wahlen. Eine Hängepartie beim Wahlausgang wird als weiteres bedeutendes Risiko gesehen.

Im frühen Handel sank der Dow um 2,13 Prozent auf 26 877,05 Punkte und büßte damit seit Freitag insgesamt rund 5 Prozent ein. Der marktbreite S&P 500 büßte zur Wochenmitte 2,06 Prozent auf 3320,79 Punkte ein. Der Nasdaq 100 sackte um 2,66 Prozent auf 11 290,47 Zähler ab./ck/fba

