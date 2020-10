Mainz (ots) - Woche 44/20Mi., 28.10.Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.20 Wetter19.30 ZDF spezial (HD/UT)Tag der Entscheidung - Schärfere Maßnahmen gegen CoronaModeration: Matthias Fornoff (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)Die Serie "Heldt" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt:Mi., 11.11. Beste Wohnlage und Wiederholung am 12.11., 0.55 UhrMi., 18.11. Flug des Todes und Wiederholung am 19.11., 0.55 UhrMi., 25.11. Das Müller muss weg und Wiederholung am 26.11., 0.55 UhrMi., 2.12. Die Träume der Anderen und Wiederholung am 3.12., 0.55 UhrMi., 9.12. Treppe abwärts und Wiederholung am 10.12., 0.55 UhrMi., 16.12. Der Superheld und Wiederholung am 17.12., 0.55 UhrDo., 29.10.Bitte Programmänderung ab 0.55 Uhr beachten:0.55 Notruf Hafenkante (VPS 1.40)Brüderchen und Schwesterchen 1.40 Notruf Hafenkante (VPS 1.39/HD/AD/UT)In der Falle(vom Vortag, 10.30 Uhr) Melanie Hansen Sanna EnglundMattes Seeler Matthias SchlooFranzi Jung Rhea HarderHans Moor Bruno F. ApitzWolf Haller Hannes HellmannWolle Harald MaackDr. Jasmin Jonas Gerit Klingund andere Buch: Andreas DirrRegie: Oren SchmucklerGemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF EnterprisesDeutschland 2013 (Weiterer Ablauf ab 2.25 Uhr wie vorgesehen.Die Wiederholung "Heldt: Beste Wohnlage" verschiebt sich aufDo., 12.11.2020, 0.55 Uhr.)Woche 45/20So., 1.11.Bitte neuen Ausdruck und Beginnzeitkorrektur ab 0.05 Uhr beachten:0.05 ZDF-History (HD)Die Traumfabrik und die Macht - Hollywood und die Politik(Erstsendung 24.2.2019)Deutschland 2019 0.50 heute Xpress (VPS 0.35)(Weiterer Ablauf ab 0.55 Uhr wie vorgesehen."ZDF-History: Kinderstars - Im Schatten des frühen Ruhms" sowie"Standpunkte - Bericht vom Parteitag DIE LINKE in Erfurt" entfallen.)____________________Bitte Programmänderung beachten:5.00- planet e.: Der Milliarden-Bäume-Plan (VPS 4.59/HD/UT)5.30 Neue Wälder für mehr Klimaschutz?Film von Maike Wurtscheid und Franziska Pfeffer(von 16.30 Uhr)Deutschland 2020 (Die Wiederholung "ZDF-History: Kinderstars - Im Schatten des frühen Ruhms"entfällt.)Woche 48/20Sa., 21.11.Bitte neuen Ausdruck beachten:6.25 PUR+ (HD/UT)Todesfalle Moor?Das Entdeckermagazin mit Eric MayerDeutschland 2020 (Die Folge "Blobbing, Horsing & Co. - Spaß oder Sport?" entfällt.)Woche 50/20Do., 10.12.21.45 heute journalBitte Ergänzung beachten:mit Politbarometer und Wetter Fr., 11.12.22.00 heute journalBitte Änderung beachten:Wetter ("Politbarometer" vorgezogen auf Do., 10.12.2020.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4747502