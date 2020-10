Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Handelsverlauf teilweise von ihren kräftigen Anfangsverlusten erholt, ist aber weiter tief im Minus gelegen. Der österreichische Leitindex ATX notierte gegen 15 Uhr mit einem Abschlag von 2,50 Prozent bei 2.061,34 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es angesichts steigender Corona-Infektionszahlen nach unten.Belastet wurden die Märkte von den sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...