DJ Kabinett beschließt Einschränkungen bei Patentklagen

BERLIN (Dow Jones)--Unternehmen sollen bei Patentrechtverletzungen künftig nicht mehr in jedem Fall auf Unterlassung klagen können. Ein vom Kabinett beschlossener Gesetzentwurf von Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) sieht vor, dass Gerichte zunächst die Verhältnismäßigkeit einer Patentklage prüfen sollen. Bisher können Patentinhaber ohne weitere Voraussetzung gegen Patentverstöße vorgehen.

Der Unterlassungsanspruch soll aber nur in besonderen Ausnahmefällen eingeschränkt werden, etwa wenn seine Durchsetzung zu einer besonderen Härte führen würde. Als Beispiel nennt der Gesetzentwurf Fälle, in denen eine Unterlassungsverfügung dazu führt, dass Patienten nicht mehr mit lebenswichtigen Produkten des Patentverletzers versorgt werden könnten oder wichtige Infrastrukturen erheblich beeinträchtigt würden. Das muss allerdings der Patentverletzer nachweisen, die Beweislast liegt bei ihm.

Schutz vor überzogenen Lizenzforderungen

Der Bund will Unternehmen aber auch vor eindeutig überzogenen Lizenzforderungen schützen. Derartige Forderungen könnten zugunsten des Patentverletzers sprechen, sofern der Unterlassungsanspruch auch noch "in treuwidriger Weise durchgesetzt werden" soll, heißt es in dem Entwurf. Insgesamt soll mit dem Entwurf das Patentrecht, das zuletzt vor zehn Jahren reformiert wurde, vereinfacht und modernisiert werden. Bislang etwa wurden Rechtsstreitigkeiten über Patentverletzungen vor Zivilgerichten geführt, während nur das Bundespatentgericht ein Patent für nichtig erklären kann. Hier sollen die Verfahren besser als bisher synchronisiert werden.

Chemieverband VCI befürchtet Entwertung des Innovationsschutzes

Scharfe Kritik kam dagegen von der chemischen Industrie. "Potenzielle Patentverletzer werden weniger Respekt vor Patentschutz haben und Patentinhaber werden ihre Rechte zukünftig schwerer durchsetzen können", klagte der Geschäftsführer des Branchenverbands VCI, Berthold Welling. Investitionen in Patenten würde somit in Deutschland erheblich entwertet, was gerade kleine und mittlere Unternehmen treffen werde. "Statt der Entwertung des Innovationsschutzes müssen die Verfahren beschleunigt werden, um schnelle Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu erhalten", mahnte Welling.

Es sei zudem inakzeptabel, dass auch die Interessen Dritter bei der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs berücksichtigt werden sollten. Mit den geltenden Regeln zur Zwangslizenz und der patentrechtlichen Benutzungsanordnung würden deren Belange bereits ausreichend befriedigt, so der VCI-Geschäftsführer. Die Voraussetzungen dieser Instrumente dürften durch die Neuregelung des Unterlassungsanspruchs nun nicht unterlaufen werden.

