DJ Delivery-Hero-CFO: Ehrlichkeit, Transparenz im DAX wichtiger als Gewinne

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Neue Index-Regeln, die möglicherweise fordern, dass ein DAX-Unternehmen Gewinne vorweisen muss, werden nichts an der Wachstumsstrategie von Delivery Hero ändern. Wichtiger ist es, wie Emmanuel Thomassin, Finanzchef des DAX-Neulings, Dow Jones Newswires in einem Interview sagte, DAX-Unternehmen künftig Ehrlichkeit und Transparenz abzuverlangen, also die Verpflichtung auf "richtige und reale Zahlen, auf die Investoren sich verlassen können".

"Wir sind nicht profitabel und verkünden das. Da kann der Anleger überlegen, ob er langfristig investiert oder ob es ihm wichtig ist, dass wir Gewinne erwirtschaften", so Thomassin.

Delivery Hero ist seit August im DAX und könnte schon bald wieder herausfliegen, falls die Deutsche Börse die Regeln für die Indexzugehörigkeit im ersten Quartal so ändert, dass die enthaltenen Unternehmen Gewinne ausweisen müssen.

Delivery Hero hat seit seinem IPO 2017 noch nie einen Gewinn erwirtschaftet und wird das angesichts der geplanten Wachstumsinvestitionen weder in diesem noch im nächsten Jahr tun.

Der Berliner Essenslieferdienst peilt langfristig eine operative Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA-Marge) von 5 bis 8 Prozent des Bruttowarenwerts an. Dies impliziert einen EBITDA-Gewinn.

Auf die Frage, welchen Zeithorizont Delivery Hero mit "langfristig" meine, sagte Thomassin: "Nicht 2021, aber innerhalb der kommenden 5 Jahre" wolle man einen EBITDA-Gewinn erreichen.

Aus dem Wirecard-Skandal will die Deutsche Börse lernen und künftig insolvente Unternehmen unmittelbar aus dem DAX entfernen können. Im Rahmen einer umfangreicheren DAX-Reform sollen aber auch andere Kriterien wie Profitabilität angelegt werden, die derzeit im Rahmen einer Marktkonsultation erörtert werden. Delivery Hero hat Thomassin zufolge die Überlegungen zur Kenntnis genommen und beteiligt sich an der Befragung. Bisherige Kriterien sind Marktkapitalisierung und Börsenumsätze.

Eine Börsennotierung außerhalb Deutschlands wäre für Delivery Hero auch nach Änderung der Börsenregeln keine Option, so Thomassin. "Für uns ist es wichtig, in Deutschland notiert zu sein, wir sind Europäer." Und es sei auch wichtig, dass deutsche Tech-Unternehmen, die künftig immer wichtiger werden, in hochrangigen deutschen Börsenindizes präsent seien.

