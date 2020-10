Die 8. jährlicheDongsheng Cup International Entrepreneurship Competition von 2020 wird am 10. Dezember 2020 (Pekinger Zeit) in Peking, China stattfinden. Der Online-Pitch für die Region Deutschland wird am 29. Oktober (Pekinger Zeit) stattfinden.

Seit der ersten Ausrichtung des Wettbewerbs 2013 hat die Veranstaltung in den letzten sieben Jahren 7060 Projekte angezogen, einschließlich 1765 Auslandsprojekte und mehr als 500 Inkubationsprojekte, wobei der DSCUP eine hochkarätige und breite "entrepreneurship +"-Plattform für globale Unternehmer bietet.

Der Zhongguancun Dongsheng Science Park bringt Innovations- und Unternehmertum-Ressourcen aus der ganzen Welt zusammen. Er setzt sich dafür ein, einen Ort für internationale Innovation und Unternehmergeist zu schaffen, indem die gesamte Lieferkette und mit ihr in Verbindung stehende Dienste eingesetzt werden, um dabei zu unterstützen, unternehmerische Projekten zu vermarkten. Der Wettbewerb umfasst wissenschaftliche und technologische Innovationsgebiete, wie etwa Biowissenschaften, digitale Wirtschaft, neue Energien neue Materialien usw. Neben den chinesischen Wettbewerbern gibt es auch hochklassige Projekte aus Kanada, Sri Lanka, Tansania, Russland, Ghana, der Schweiz, Deutschland, Großbritannien, Israel, usw.

Dongsheng Hongtai (Beijing)Technology Co.,LTD, ist eine internationale Universalplattform für technische Innovation. DSHT trägt bekanntes Kapital, herausragende internationale Fachkräfte sowie Technologie-Dienstleistungsressourcen zusammen und unterstützt internationale Projekte dabei, in China sanft zu landen. Zudem sind wir Veranstalter der 8. jährlichenDSCUP International Entrepreneurship Competition in der Region Deutschland. Wir begrüßen alle internationalen Unternehmer, die an dem chinesischen Markt interessiert sind, um ihre Unternehmensprojekte mit uns zu teilen.

Wettbewerbsregistrierung: http://compassunited.sv.mikecrm.com/oKlX7ZM

