Wenige Tage nach seinem Börsengang setzt der Ladesäulen-Hersteller Compleo seine Expansion in Europa fort und tritt in den Schweizer Markt ein. Dazu kooperiert Compleo mit der DISA Elektro AG, die sowohl den lokalen Vertrieb als auch die Kundenberatung und Wartung der Ladelösungen von Compleo übernimmt. Bei DISA handelt es sich um ein in der Zentralschweiz ansässiges Unternehmen, das sich auf Soft- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...