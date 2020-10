Mainz (ots) -Ab Donnerstag, 29. Oktober 2020, in der 3sat-Mediathek und amSamstag, 19. Dezember 2020, 22.00 Uhr, in 3satErstausstrahlung Katharina Grosse ist eine Malerin, die sich nicht vom Format der Leinwand einengen lässt: Bewaffnet mit Spraypistole und kräftigen Acrylfarben verwandelt sie Innen- und Außenräume in begehbare Farblandschaften, in denen sie die Grenzen zwischen Zwei- und Dreidimensionalität sprengt und die Betrachterinnen und Betrachter auffordert, ihre Seh- und Denkgewohnheiten zu revidieren. Für ihre Dokumentation "Think Big! - Die Künstlerin Katharina Grosse" hat Filmemacherin Claudia Müller die Künstlerin sechs Jahre lang begleitet. Die Erstausstrahlung ist ab Donnerstagmorgen, 29. Oktober 2020, ein Jahr lang in der 3sat-Mediathek abrufbar und am Samstag, 19. Dezember 2020, 22.00 Uhr, in 3sat zu sehen.Katharina Grosse, 1961 in Freiburg geboren, in Bochum aufgewachsen und Absolventin der Düsseldorfer Kunstakademie, liefert in ihren Werken neue Ansätze und Perspektiven auf das, was Malerei sein kann: ein unbegrenztes Feld von Möglichkeiten. Malerei kann infizieren, irritieren und den eigenen Blick auf die Welt in Frage stellen. Grosses Werke sind ein Angriff auf die Wahrnehmung von Begrenzungen, die viele als gegeben hinnehmen. Sie selbst sagt, dass ein Bild nicht irgendetwas Ruhiges, Kontemplatives für sich in einem speziellen Raum sein dürfe. "Es muss einem auch irgendwie auf den Wecker gehen." Ihre Bilder und Installationen haben eine visuelle Kraft, die sich aus dem Zusammenspiel von greller Farbigkeit und Hindernissen speist, die von der Bewegung ihrer Spraypistole verschluckt werden. In mehr als 20 Jahren schuf sie ein OEuvre, das im wahren Sinne des Wortes Spuren hinterlassen hat.Im Mittelpunkt des Films stehen Katharina Grosses Schaffensprozess und ihre immer neue Herangehensweise an Räume, freie Flächen im Außenraum oder die Leinwand. Als roter Faden zieht sich die Einrichtung von Grosses Installation im Museum Hamburger Bahnhof in Berlin durch den Film - sie ist seit Juni 2020 dort zu sehen -, ergänzt durch Material, das bei der Entstehung von Projekten in den USA, Dänemark und Italien entstand. Arbeiten, die zum Teil zu großen Kontroversen und Anfeindungen aus der Bevölkerung geführt haben. Katharina Grosses Malerei ist ein sinnlich visualisierter Denkprozess, der dazu auffordert, keine Vergleiche zu etwas schon mal Gesehenem anzustellen, sondern eigene Denkräume zu öffnen: "Think Big!" eben. Größe ist kein Maßstab, sondern ein Anspruch, der sich durch ihr ganzes Werk zieht.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zu den Filmen sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/katharinagrosseWeitere Informationen im 3sat-Pressetreff: https://kurz.zdf.de/hHa/"Think Big! - Die Künstlerin Katharina Grosse" in der 3sat-Mediathek: https://kurz.zdf.de/ucRZ/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4747599