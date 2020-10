Bekanntmachung: Regulierter Markt - General Standard



Einführung am 29. Oktober 2020



aap Implantate AG, Berlin



Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat u.a. beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch Einziehung von 7 Aktien und in einem weiteren Schritt durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 10:1 um EUR 28.860.633,00 auf EUR 3.206.737,00 herabzusetzen.



Das bedingte Kapital 2012/I, 2013/1, 2014/1 und 2015/I der Gesellschaft erfährt eine Neuverbriefung jeweils im Verhältnis 10:1.



Das bedingte Kapital 2019/I der Gesellschaft erfährt eine Neuverbriefung im Verhältnis 1:1.



Daher wird die Notierung für die Aktien (ISIN: DE0005066609) eingestellt.



Einstellung der Preisermittlung mit Ablauf des 28. Oktober 2020.



Hinweis: Mit Ablauf des letzten Handelstages erlöschen alle Aufträge; es findet kein Übertrag statt.



Von Donnerstag, dem 29. Oktober 2020 an werden die Aktien wie folgt gehandelt:



Stück 3.206.737 konvertierte, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennwert mit laufender Gewinnanteilberechtigung



und



Stück 4.500 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennwert aus dem bedingten Kapital 2012/I



und



Stück 10.850 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennwert aus dem bedingten Kapital 2014/I



und



Stück 15.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennwert aus dem bedingten Kapital 2015/I



sowie



Stück 1.457.608 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennwert aus dem bedingten Kapital 2019/I



- jeweils mit Gewinnanteilberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres, in dem die Aktien durch Ausgabe entstehen -



ISIN: DE000A3H2101

Kleinste handelbare Einheit: 1

Handelswährung: EUR

Abrechnungswährung: EUR

Notierungsart: Stücknotiz

Instrumenten Typ: EQU

CCP: Ja

Erster Handelstag: 29.10.2020



MIC: XFRA

Handelsmodell: Fortlaufende Auktion mit Spezialist

Einzelauktion: Nein

Spezialist / CBF Nr.: Baader Bank Aktiengesellschaft / 7881



MIC: XETR

Handelsmodell: Fortlaufender Handel

Product Assignment Group: GER0



Frankfurt am Main, den 28. Oktober 2020

Frankfurter Wertpapierbörse

Geschäftsführung

