Paris (www.fondscheck.de) - Die Nachfrage nach ETFs blieb auch im September stark, so die Experten von Amundi ETF.Die Mittelzuflüsse hätten mit 48,6 Mrd. Euro annähernd denen des Vormonats entsprochen.Das Interesse an Risiko-Assets habe zugenommen, wobei die Zuflüsse in Aktien-ETFs (+33 Mrd. EUR) wieder vor denen in Renten-ETFs (+13,9 Mrd. EUR) gelegen hätten. Diese Vorliebe für hochverzinsliche, weniger sichere Anlagen spiegele sich in fast jeder Vermögensallokation wider. ...

