Köln (ots) -Am Donnerstag (29. Oktober) stellt sich BundesgesundheitsministerJens Spahn eine halbe Stunde lang live den WDR 2 Hörerinnen undHörern. Zwischen 7:00 und 7:30 Uhr wird er Fragen zu den neuenCorona-Regeln beantworten, die ab Montag gelten sollen. Spahn, dersich wegen seiner Corona-Erkrankung gerade in Quarantäne befindet,wird telefonisch in die Sendung geschaltet.WDR 2 ruft dazu auf, Fragen an den Minister einzureichen. Das gehtper Nachricht oder Sprachnachricht an die 0221-56789222 oder per Mailan WDR2@WDR.de. WDR 2 ist einer der meistgehörten Radiosender inDeutschland und erreicht in der morgendlichen Primetime mehr als eineMillion Menschen. Das Gespräch mit Jens Spahn wird anschließend aufwdr2.de zum Nachhören bereitstehen. Pressekontakt:WDR Kommunikationwdrpressedesk@wdr.deTel. 0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4747675